Bruttonationalproduktet faldt med 7,4 procent i andet kvartal

Fredag 14. august 2020 kl: 13:05

Af: Redaktionen

Danmarks Statistik peger på, at det aktuelle fald, der er en følge af indstasen mod spredning af corona-smitte verden over, er noget større end faldet på 2,4 procent i fjerde kvartal 2008, da den seneste finanskrise ramte. Bruttonationalproduktet er med faldet i andet kvartal i år nede på niveau med bruttonationalproduktet i starten af 2016.

Markante fald i størstedelen af økonomien

Dansk økonomi i internationalt perspektiv



(Grafik: Danmarks Statistik)

Trods det fald er Danmark ifølge Danmarks Statistik mindre berørt end EU som helhed. Beskæftigelsesindikatoren peger på et fald i beskæftigelsen på 3,1 procent, hvilket også svarer til det største målte fald i nationalregnskabets historie. Generelt set falder beskæftigelsen de samme steder som produktionen. Danmarks Statistik peger på, at usikkerheden på BNP-indikatoren er større end sædvanlig.Efter et relativt stærkt første kvartal blev industrien ramt af følgerne af corona-situationen. Derudover er der store negative bidrag at spore i den private produktion af tjenester, hvor især handel, transport, hoteller og restauranter, samt kultur og fritid blev ramt af nedlukning og et fald i den globale efterspørgsel. Samtidig har brancherne landbrug, råstofindvinding, finans samt bygge og anlæg i mindre grad været påvirkede af corona-situationen. Især starten af andet kvartal er betydeligt påvirket af den partielle nedlukning af samfundet i marts, hvorefter den gradvise genåbning fører til generelt højere produktion henimod slutningen af kvartalet.Dette mønster kan også genfindes i de månedlige statistikker, der hidtil er offentliggjort.Selvom faldet i det danske BNP er stort, er det dog ikke så stort som i de fleste andre europæiske lande. I EU, hvor mange af de sydeuropæiske lande oplevede tocifret negativ vækst, faldt BNP med 11,9 procent. Den mere begrænsede nedlukning af samfundet har haft en mindre negativ effekt på de nordiske og baltiske økonomier, der generelt udviser vækstrater i nærheden af den danske.