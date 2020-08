Logistikcenter sætter fokus på kerneydelser

Torsdag 13. august 2020 kl: 15:52

Om ALC - Aarhus Logistics Center

ALC blev grundlagt i 2010 ved sammenlægning af flere virksomheder på Aarhus Havn

I 2015 blev forretningen styrket og udvidet gennem opkøb af Cargo Service

ALC beskæftiger i dag omkring 60 faste medarbejdere





Af: Redaktionen - Gennem de seneste år har vi set en god udvkling i vores kundeportefølje, ligesom vi har optimeret og udvidet vores vifte af serviceydelser. Vi vil de næste år fortsat have fokus på at udvikle vores kerneforretning til gavn for både eksisterende og nye kunder. Frasalget af containerterminalen giver os mulighed for at samle kræfterne omkring de aktiviteter, der har været grundstenen - og fortsat vil være grundstenen - i ALC’s forretning, siger Jan Dam Poulsen, der er administrerende direktør i ALC.Indenfor stevedoring har ALC specialiseret sig i at håndtere et bredt udsnit af skibslaster og former for gods. Servicen omfatter konventionelle laster, bulklaster samt ro/ro - ligesom ALC de seneste år har opbygget stor erfaring inden for projektgods og heavy lift med blandt andet håndtering af et stort antal vindmøllekomponenter.Indenfor lager og distribution håndterer ALC både store og små opgaver. Baseret på kundernes behov kan ALC tilbyde tilpassede lagerløsninger, pick & pack, emballering, cross docking og distribution.- Vi arbejder sammen med vores kunder om at effektivisere og optimere deres logistikflow. Det gør vi med respekt for sikkerhed og miljø, som er væsentlige elementer hos ALC. Vi prioriterer vores arbejdsmiljø, så vi kan fastholde den højeste sikkerhed og et sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og samarbejdspartnere, siger Jan Dam Poulsen.