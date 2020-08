Transportkoncern udvider sit netværk i luften

Torsdag 13. august 2020 kl: 13:11

Macau (Hong Kong) til Mexico City (en vej)

Frankfurt til Mexico City and Guadalajara (rundtur)

Hong Kong to Taipei (en vej)

Taipei to Huntsville (en vej)

Hong Kong to Seoul (en vej)

Seoul to Sao Paolo (en vej)

Af: Redaktionen DSV’s charter-netværk benytter nogle af verdens største lufthavne sammen med mindre belastede lufthavne - eksempelvis Luxembourg, Huntsville i Alabama i USA og Macau i Kina tæt på Hong Kong for at sikre hurtigere håndtering på jorden og for at minimere risikoen for forsinkelser.Transportkoncernen tilbyder i forbindelse med netværket også dør-til-dør transport.- Under corona-tiden med mange forstyrrelse har vores charter-netværk vist stabilitet over for vores kunder, siger Mads Ravn, der er Head of Air Procurement hos DSV.Derfor er han glad for at kunne præsentere kunderne for udvidelsen af charternetværket, der er ideelt for transport af medicinsk udstyr, elektronik, udstyr ti olie- og gasindustrien, farligt gods og højværdi-gods.Det udvidede netværk onfatter:DSV’s charter-netværk står for under fem procent af koncernens samlede godsmængder.