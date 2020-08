Brotrafikken mellem Danmark og Sverige er faldet med 40 procent

Torsdag 13. august 2020 kl: 12:15

Af: Redaktionen I alt faldt konsortiets indtægter med 212 millioner til 727 millioner i første halvår af 2020, hvor brotrafikken siden midten af marts har været påvirket af corona-pandemien og omverdenens bestræbelser på at begrænse smittespredningen.





I takt med at samfundet åbner mere og mere, er trafikken over broen steget. Men i slutningen af juni var der fortsat en samlet nedgang i trafikken på over 50 procent.





- Den kraftige nedgang i trafikken på Øresundsbron vil fortsætte ind i tredje kvartal, og vi ved, at corona-krisen vil få en stor og negativ indvirkning på hele årets trafik og resultat, siger Caroline Ullman-Hammer, der er administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.





- Det er usikkert, hvor længe situationen vil fortsætte, og derfor er det vanskeligt at forudsige vores forventede resultat. Den nuværende prognose for 2020 er et resultat før værdiregulering, som er 500-600 millioner lavere end resultatet i 2019, der var på 1.281 millioner, siger hun videre.





Indtægterne fra vejtrafikken faldt med 213 millioner til 459 millioner i perioden. Jernbaneindtægterne påvirkes ikke af trafikmængden, men udregnes årligt ud fra et prisindeks - i løbet af det første halvår steg indtægterne med 1 million til 257 millioner. Konsortiets driftsomkostninger faldt fra 126 til 114 millioner, og renteudgifterne blev mere end halveret fra 101 til 43 millioner i perioden. Afskrivningerne steg med 60 millioner til 207 millioner på grund af en revideret afskrivningsplan for en del af forbindelsen.





Driftsresultatet (før finansielle poster og værdiregulering) var et overskud på 405 millioner, hvilket er et fald på 260 millioner .





Godstrafikken blev påvirket mindst i løbet af det første halvår med et fald på 4 procent i forhold til samme periode sidste år, mens bus- og biltrafikken blev mest berørt og viser et fald på henholdsvis 64 og 43 procent i perioden.





Fra mandag 16. marts til midten af april (uge 12-16) faldt totaltrafikken med omkring 70 procent sammenlignet med tilsvarende uger sidste år, mens nedgangen var omkring 60 procent fra mandag 20. april til første halvdel af maj (uge 17-20). Siden midten af maj til udgangen af det første halvår er den samlede trafik cirka halveret.





Den svenske fritidstrafik er steget marginalt, siden man har tilladt, at det igen bliver lettere for bosatte i Skåne, Blekinge og Halland at rejse ind i Danmark. I takt med ændringer i smittespredning muliggøres indrejse for bosatte i andre svenske regioner.





- Danskerne har bidraget mest til genopretning af trafikken på broen, og den svenske fritidstrafik holdes blandt andet tilbage af indrejserestriktionerne i Danmark. Vi glæder os over de lettelser, der er foretaget for grænseregionerne, og som er et skridt i retning af en mere normal trafik, og over, at godstrafikken har rullet relativt upåvirket gennem hele corona-krisen, siger Caroline Ullman-Hammer.







Vejtrafikudvikling under perioden januar-juni 2020









Trafik per dag 2020 Trafik per dag 2019 Udvikling trafik (%) Personbiler 10.159 17.673 -42,5 BroPas Fritid 3.347 6.250 -46,5 BroPas Business 1.541 2.998 -45,8 BroPas Pendler 4.024 5.622 -28,4 Kontant 1.247 2.804 -55,5 Godstrafik** 1.599 1.666 -4,0 Lastbiler > 9 m. 1.381 1.419 -2,7 Varebiler 6-9 m. 218 247 -11,7 Busser 56 157 -64,2 Totalt 11.814 19.496 -39,4



* Personbiler er inklusive personbiler med anhænger og motorcykler. ** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsanlægget siden 2019 har muliggjort en mere omfattende kategorisering af køretøjer.









* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.





(Kilde: Øresundsbron)

