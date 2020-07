Tysk producent af lastbiler og busser blev prist

Søndag 26. juli 2020 kl: 22:45

MAN eTGE, MAN Lion's City 12 E og MAN eTGM vinder de tre kategorier for elektriske varevogne, elektriske busser og elektriske lastbiler

Den nye MAN Truck Generation med MAN TGX og MAN TGS fik topplaceringer i kategorien: langturstransport, tippere op til 32 tons og distributionstransport over 18 tons

Lion's City, Lion's Intercity og Lion's Coach vandt i henholdsvis bybus-, intercitybus- og turistbus-kategorierne

MAN Service Complete” for truck-trailer service og MAN Financial Services til leasing/finansiering af lastbiler vandt priser i kategorier, der lå ud over det rent tekniske og produktionsmæssige

MAN vinder i alle tre kategorier af elektriske køretøjer



MAN-busser kørte frem i forreste række



Af: Redaktionen Branchemagasinerne ”trans aktuell”, ”lastauto omnibus” og ”FERNFAHRER” var forinden gået sammen med Dekra, der blandt andet er aktiv inden for chaufføruddannelser for at finde de erhvervskøretøjer og mærker i erhvervskøretøjsindustrien, som læserne syntes bedst om.Et stort antal læsere svarede tilbage med deres bedømmelser af over 250 erhvervskøretøjer fordelt på 16 kategorier - fra varevogne til tunge lastbiler og intercity-busser - som skulle dyste om priserne "Best Truck", "Best Van" og "Best Bus" ved ETM Awards.Priser blev også uddelt for tre yderligere kategorier, der dækkede el-varevogne, elektriske busser og elektriske lastbiler. Her tog MAN Truck & Bus med MAN eTGE, MAN Lion's City 12 E og MAN eTGM førstepladserne i deres respektive kategorier.Det var ikke kun MAN eTGM, der kom til tops i lastbilernes konkurrence. MAN TGX kom øverst i kategorien ”langturstransport”, MAN TGS var den bedste i kategorien ”tippere op til 32 ton” og fik også førstepladsen i kategorien ”tung distributionstransport for 18 tons og derover”. Alle de prisvindende lastbiler er en del af den nye Truck Generation, som MAN Truck & Bus netop nu er ved at lancere i Danmark og resten af Europa.MAN’s busser fik også meget fine anmeldelser. MAN Lion’s City G med MAN EfficientHybrid kom øverst i kategorien ”bybus”. MAN Lion's Intercity tog intercity-buskategorien, og MAN Lion's Coach, den nuværende "Årets Coach 2020", tog turistbus-kategorien.MAN Service Complete indtog også førstepladsen for truck-trailertjenesten. I kategorien ”finansielle tjenester” vandt MAN Financial Services for andet år i træk kategorien ”lastbiludlejning / finansiering”.På grund af den aktuelle situation annoncerede ETM-forlaget og Dekra vinderne af årets ETM-priser i form af en virtuel prisceremoni.