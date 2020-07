Inkassofirma skal opkræve parkeringsafgifter i udlandet

Tirsdag 21. juli 2020 kl: 02:00

Af: Redaktionen Når et udenlandsk køretøj har parkeret ulovligt på en dansk motorvejsrasteplads, bliver parkeringsafgiften i mange tilfælde ikke betalt. Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil nu sikre en mere effektiv opkrævning, så de udestående parkeringsafgifter kommer i kassen.- Det er uacceptabelt, at det i øjeblikket kun er cirka 17 procent af de udenlandske køretøjer, som betaler deres parkeringsafgifter. Færdselsstyrelsen har gjort, hvad den kunne, men vi er nødt til at tage andre metoder i brug for at vende udviklingen, siger transportminister Benny Engelbrecht.Siden 1. januar 2019 har Færdselsstyrelsen haft ansvaret for at udføre parkeringskontrollen på statens motorvejsrastepladser. Til opgaven hører også at opkræve de parkeringsafgifter, som ikke bliver betalt. Men det har været en udfordring for styrelsen, når der er tale om udenlandske køretøjer. Derfor bliver opgaven udbudt til et privat inkassofirma.- Der skal være en konsekvens for alle, der overtræder loven. Det gælder også, når man parkerer ulovligt og for eksempel overskrider reglen om tidsbegrænset parkering på 25 timer - og det gælder også, når der er tale om udenlandske køretøjer. Jeg har derfor store forventninger til den nye ordning, som skal sikre, at vores retsfølelse bliver opretholdt, understreger transportminister Benny Engelbrecht.I 2019 blev der udstedt omkring 5.000 parkeringsafgifter til udenlandske køretøjer. Omkring 4.000 blev udskrevet til lastbiler. Den hyppigste overtrædelse er parkering uden for eller på tværs af parkeringsbås og overtrædelse af tidsbegrænsningen på 25 timer.Færdselsstyrelsen forventer, at et privat inkassofirma vil kunne varetage opgaven til efteråret 2020.