Det syv-akslede vogntog har mange finesser

Vognmand Jacob Pedersen har eksisteret i 13 år og kører traditionel vognmandskørsel med containere i København og Nordsjælland.









Sluttelig har Sawo's afdeling på Lolland leveret en tre-akslet Nopa-containerpåhængsvogn med tre-vejstip og en bagende lidt ud over det sædvanlige.

Af: Redaktionen Opbygningen, som en fire-akslet Scania R 500 8X2*6 lægger chassis til, består af en Hiab kran, et Multilift kroghejs, en Nopa påhængsvogn og en Sawo KM602 650 liters grab med rotator.Kranen er en HIAB X-HiPro 302 EP-5 med CombiDrive3-radiostyring monteret bag førerhuset. Kranen er i 26 tm-klassen og har en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter. Kranen er blandt andet leveret med udpaknings- og parkeringshjælpen BDA, som giver en nem og problemfri betjening.Kroghejset er et Multilift XR 22SL.53, som er lavtbygget for at give et lavt tyngdepunkt, lavere optræksvinkler og øget stabilitet takket være en lav byggehøjde på 195 mm. Hejset har ilgang for høj hastighed, hurtig-tip for at reducere tiptiden og hurtig-sænk.Bilen er udstyret med VBG MFC træk, så vognmanden ikke skal ud af bilen for at koble til og fra. Combilock og trækstang styres over fjernbetjening.