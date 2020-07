DTL ekskluderer medlemsvirksomhed

Mandag 6. juli 2020 kl: 15:02

Af: Jesper Christensen Vognmandsorganisationen DTL’s bestyrelse har besluttet at ekskludere virksomheden TS-Transport A/S. Beslutningen er truffet på baggrund af en sag, hvor Tungvogncenter Øst midt i juni tilbageholdt to af selskabets tysk-registrerede biler som sikkerhed for et bødekrav på samlet omkring 1.000.000 kronerPolitiet efterforsker virksomheden efter meldinger om, at den gentagne gange har kørt ulovlig cabotagekørsel.Politiet har under ransagningen af virksomhedens kontor som led i efterforskningen fundet dokumenter, der tyder på, at TS-Transport A/S’ tyske datterselskab har kørt et betydelige antal ulovlige cabotagekørsler i Danmark.Vognmandsorganisationen DTL, hvor TS-Transport A/S har ind til nu har været medlem, ser med alvor på ulovlig cabotagekørsel og bad umiddelbart efter sagen kom i medierne TS-Transport A/S om at redegøre for sagen med tidsfrist 3. juli.Men TS-Transport leverede ikke en sådan redegørelse, så DTL’s bestyrelse har besluttet at ekskludere TS-Transport A/S med henvisning til DTL’s vedtægter og etiske normer.Interesserede kan læse mere om sagen