- Det er sket en misforståelse

Onsdag 17. juni 2020 kl: 14:46

Af: Jesper Christensen Ud over de to tilbageholdte lastbiler har politiet fokus på yderligere to tysk-registrerede lastbiler i TS Transport GmbH, der er 100 procent ejet af TS-Transport A/S. Dermed er alle fire biler i det tyske selskab i politiets søgelys i forbindelse med brud på cabotagereglerne.

John Thimsen forklarer onsdag over for transportnyhederne.dk, at der er sket en misforståelse som følge af corona-tiden.









- Det har været umuligt at få byttet rundt med chauffører. Derfor er det kørt af sporet, siger John Thimsen.









Han oplyser, at de to lastbiler, som politiet har tilbageholdt som sikkerhed for betaling af en samlet bøde på 1.000.000 kroner var på vej ud af Danmark og ikke kørte cabotage-kørsel, da de blev standset.









John Thimsen siger videre, at han ikke har fået noget af vide fra politiet om en bøde-størrelse på 1.000.000 kroner.









- Jeg har fået en sigtelse. Og jeg har fået et stykke papir på, at de har taget nogle kørselsrapporter, siger han.









Onsdag har han fået fat i en advokat, som han vil have til at se på sagen.

John Thimsen peger over for transportnyhederne.dk på, at han med to lastbiler i politiets varetægt dagligt mangler en del penge i indtægt.









Når han har set anklageskriftet overvejer han at sagsøge politiet.







TS-Transport i Rødekro råder ifølge Færdselsstyrelsen over 14 tilladelser til godskørsel for fremmed regning.







