Sønderjysk vognmandsvirksomhed blev taget på Sjælland for ulovlig cabotagekørsel

Tirsdag 16. juni 2020 kl: 16:30

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjællands Politi har på baggrund af forskellige tips i branchen i nogen tid efterforsket virksomheden, som var mistænkt for gentagne gange at køre ulovlig cabotagekørsel i Danmark.Under aktionen viste en kontrol af to af virksomhedens lastbiler gentagne overtrædelser af reglerne for cabotagekørsel.- Vi har i noget tid haft virksomheden mistænkt for at køre for mange ture i Danmark, og vores efterforskning pegede i retning af, at nogle af de tysk indregistrerede lastbiler kørte op mod 20 cabotage-kørsler i Danmark mod de tilladte tre kørsler. Dermed besluttede vi at bringe de udenlandske lastbiler til standsning samt ransage virksomheden for at finde beviser herpå, siger politikommissær Henrik Fobian fra Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi.For at køre lovlig cabotagekørsel i Danmark kræves det, at der udføres en international transport, som skal afsluttes, inden der kan udføres cabotagekørsel. Efter en indgående international transport, må der udføres tre cabotagekørsler i landet, før der igen skal foretages en undgående transport.For mange ture inden for landets grænser er ulovligt og kan medføre meget store bøder.- Ved ransagningen fandt politiet dokumenter, der pegede på, at den udenlandske virksomheds lastbiler havde kørt op mod 150 cabotage-ture, hvoraf mange var udført i blokke af fire eller flere. Den samlede bøde kan i dette tilfælde løbe op i omegnen af en million kroner, lyder vurderingen fra Henrik Fobian.Som sikkerhed for, at bøden bliver betalt, har politiet tilbageholdt to af virksomhedens lastbiler, hvilket virksomheden har indbragt for retten.- Vi er rigtig glade for, at branchen er opmærksom på de mistænkelige kørsler, der kan forekomme på de danske veje. Selvom politiet også har nogle virksomheder i kikkerten, kan de små tip være med til at bekræfte en mistanke, så en efterforskning bliver intensiveret, siger politikommissær Henrik Fobian og henviser til, at politiet har fået flere tip om, at den sønderjyske vognmandvirksomhed brøde reglerne for cabotage-kørsel.Bødetaksterne er ifølge Færdselsstyrelsen på 35.000 kroner for en-to ulovlige cabotagekørsler, 70.000 kroner for tre-fem ulovlige kørsler og 105.000 kroner for seks-ni ulovlige kørsler.Interesserede kan læse mere om sagen her:





