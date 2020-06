I den aktuelle sag indbragte den sønderjyske virksomhed tilbageholdelsen for en dommer. Henrik Fobian oplyser, at dommeren onsdag formiddag endnu ikke havde taget stilling til tilbageholdelsen, så de to lastbiler er stadig i politiets varetægt.





Henrik Fobian oplyser til transportnyhederne.dk, at politiet ud over de to tilbageholdte lastbiler har fokus på yderligere to, som politiet sætter i forbindelse med brud på cabotagereglerne.





Midt- og Vestsjællands Politi oplyste tirsdag, at virksomhedens adresse også var blevet ransaget.





Om ransagningen siger Henrik Fobian:

- Vi var ganske tilfredse med resultatet.

Og udgangspunktet er, at bøden skal betales “kontant” uanset om vognmanden vil, kan eller har lyst til at slippe pengene.

Han forklarer også, at det er generelt er såden, at politiet tilbageholder udenlandske køretøjer som sikkerhed for betaling af et eventuelt bødekrav.