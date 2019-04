SF: Kombidirektivet skal strammes op - helst helt afskaffes

Mandag 1. april 2019 kl: 12:00

Af: Jesper Christensen Karsten Hønge har kaldt udenrigsminister Anders Samuelsen i samråd for at få en forklaring på, hvordan det kan være, at transportvirksomheder eksempelvis kan hente rådgivning på den danske ambassade i Warzawa, hvis de ønsker at etablere sig i Polen.For Karsten Hønge er det ikke blot EU’s cabotage-regler, som åbner for, at udenlandske virksomheder kan udføre et begrænset antal transporter indenrigs i et andet land, der er en udfordring. Det kælder også EU’s kombi-direktiv, som åbner for, at udenlandske virksomheder kontinuerligt kan udføre transporter til og fra eksempelvis en terminal inden for en radius af 150 kilometer - eksempelvis fra havnen i Fredericia eller Aarhus.- Vi vil have kombi-direktivet strammet gevaldigt op, hvis vi ikke kan få det helt fjernet, påpeger Karsten Hønge, der siger, at kreativiteten ingen grænser har, når der er penge inden for rækkevidde.- Problemerne går ikke væk af sig selv. Det handler om meget mere end en enkelt chauffør fra Uzbekistan eller Filippinerne. Det handler om hele det danske arbejdsmarked og vores velfærdssamfund, siger Karsten Hønge, der slår fast, at kampen mod social dumping stør øverst på partiets dagsorden.- Det handler om, at almindelige menneskers tryghed på arbejdsmarkedet og basis for vores velfærdssamfund, siger Karsten Hønge, der mener, at grundlaget for det danske velfærdssamfund blandt andet er truet, når eksempelvis transportvirksomheder gået efter at hente den absolut billigste arbejdskraft ind fra lande langt væk fra EU.Derfor ærgrer det Karsten Hønge, at EU-Parlamentet endnu ikke er blevet enige om at stemme for det forhandlingsresultat om vejpakken fra EU-Kommissionen, som et flertal af EU’s transportministre er blevet enige om at støtte. EU-Kommissionens vejpakke vil gøre det betydeligt mere vanskeligt for virksomheder at spekulere i at udnytte reglerne til det yderste og mere til.Interesserede kan læse mere her:





