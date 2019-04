SF vil have udenrigsministeren i samråd

Mandag 1. april 2019 kl: 09:57

Samrådsspørgsmål:

Af: Jesper Christensen Karsten Hønge siger til transportnyhederne.dk, at han har svært ved at se, at man som transportvirksomhed kan argumentere for, at det er på grund af muligheden for at kunne benytte polske chauffører, man vil etablere sig i Polen.- For chaufførmanglen i Polen er mange gange større, ned den er i Danmark, fremhæver han.Det kan, som Karsten Hønge ser det, kun være fordi virksomhederne via basen i Polen kan importere chauffører fra lande uden for EU - især øst for EU. Lande som Ukraine, Uzbekistan og Filippinerne - og med disse chauffører bag rattet til en løn, der ligger under det laveste EU-niveau, kan få transportopgaver i eksempelvis Danmark og dermed få flere penge i kasse i forhold til deres konkurrenter, der har base i Danmark.- Transportministeren har flere gange indrømmet, at det ikke er hensigten med reglerne, siger Karsten Hønge og peger på, at han ved at kalde udenrigsminister Anders Samuelsen i samråd vil have en forklaring.SF’s social dumping- og transportordfører understreger, at han vil have en forklaring fra Anders Samuelsen, da forholdene i høj grad spiller ind på markedet.- Det kan ikke være meningen, at samfundet skal støtte den slag virksomheder, siger Karsten Hønge.Karsten Hønge har stillet udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) følgende spørgsmål:Vil ministeren give en fuld og dækkende forklaring på, hvordan det kan ske, at den danske ambassade i Polen igen har undervist danske vognmænd i, hvordan der kunne rekrutteres lavtlønnet chaufførarbejdskraft fra tredjelande til Danmark, via datterselskaber i Polen, og dermed har brugt danske skattekroner på at instruere visse virksomheder i, hvordan social dumping og undergravning af det danske transportmarked kan sættes i system?Karsten Hønge henviser til de artikler, som vi her på transportnyhederne.dk bragte i sidste uge: