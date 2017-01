Vognmand i Gesten kører med ny boks-trailer fra Hedensted

Onsdag 25. januar 2017 kl: 09:11

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye City boks-trailer er bygget over et chassis med længdevanger opsvejst i I-pro med tværvanger og forstærkninger, som giver et meget stabilt chassis. På chassis’et er der monteret underkøringskofanger og cykelistværn efter danske regler.Boksen, der har plads til 27 paller, er opbygget med 40 mm GRP/Plywood-tag, forsmæk med 4 millimeter stålplade og sider udført i 21 mm GRP/Plywood med 250 mm skurreliste i bunden. På siderne er der monteret binderækker. Bunden, der er udført i plade, kan klare en truckbelastning på op til 9.000 kg.I bagenden er der en ZHD-lift 2.500 kg og 2.000 mm liftplade, hvor der for oven er em topklap udført i 25 mm GRP/Plywood med gasstøddæmpere og gummilister.Traileren er luftaffjedret med tvangsstyring på den bagerste aksel og løftefunktion på den forreste.FP Transport ApS’ nye trailer er leveret af Anders Larsen hos Lastas trucks Danmark A/S.FP Transport ApS blev grundlagt i 1996 af Frank Pedersen.