Mini Trans-vognmand har fået en ny Master

Torsdag 19. januar 2017 kl: 16:08

Morten Grøndtved med sin nye Renault Master.

Af: Redaktionen Bilen er fabrikslakeret i Mini Trans’ orange farve. Den er opbygget hos DKT Auto med 600 kg varevognslift med fjernbetjening, truckbøjle ved skydedør, bakkamera over original navigation, indretning af varerum og oliefyr med fjernbetjening.For fem år siden købte Morten Grøndtved sin første Renault Master af Renault Trucks. Han kontaktede i 2016 atter Renault Trucks, da han ønskede en ny Renault Master 170 hk med Euro 6 motor.Da Euro 6 motorprogrammet på daværende tidspunkt ikke kunne bestilles, var leveringstiden lang. Morten Grøndtved var tålmodig og fik et godt tilbud på sin brugte Renault Master, som kom til at køre 30.000 kilometer mere end planlagt. Brugtvognsprisen holdt og den nye Renault Master blev leveret i midten af december.Claus Rieland, salgschef hos Volvo Truck Center i Taastrup har formidlet klargøring og salg af både den første og anden Renault Master til Morten Grøndtved..