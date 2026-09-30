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Ringsted-vognmand hentede tre-akslet kærre i Hedensted

Onsdag 30. september 2026 kl: 12:33
Af: Redaktionen

Ringsted-vognmand hentede tre-akslet kærre i Hedensted

SHT Transport A/S, der har hjemsted i Ringsted, har fornyligt haft en fire-akslet forvogn en tur i Hedestend for at hente en tre-akslet Kel-Berg tipkærre hos Lastas

Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:
 
Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejset i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Højde justerbart træk - 4 x 50 mm
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Kasse-opbygning:
  • Tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler. Siderne er forsynet med bundhængsler, så de kan klappes ned
  • Todelt bagklap, hvor øverste del er 880 mm høj og fremstillet i 40 mm alu-profiler, mens nederste del er 400 mm høj og fremstillet i 6 mm Hardox-stål. Nederste del virker som asfaltskuffe ved åbning
  • Bagklappen er elektromatisk luftbetjent
  • Fronten fremstillet i 3 mm stål med to udvendige rundstænger som trin, samt to indvendige U-profiler som trin
  • Bunden er fremstillet i 5 mm Hardox-stål
  • Pallegaffelhuller i fronten
  • Blå rullepresenning


Kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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