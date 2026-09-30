Ringsted-vognmand hentede tre-akslet kærre i Hedensted
Onsdag 30. september 2026 kl: 12:33Af: Redaktionen
SHT Transport A/S, der har hjemsted i Ringsted, har fornyligt haft en fire-akslet forvogn en tur i Hedestend for at hente en tre-akslet Kel-Berg tipkærre hos Lastas
Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejset i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Højde justerbart træk - 4 x 50 mm
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- Tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler. Siderne er forsynet med bundhængsler, så de kan klappes ned
- Todelt bagklap, hvor øverste del er 880 mm høj og fremstillet i 40 mm alu-profiler, mens nederste del er 400 mm høj og fremstillet i 6 mm Hardox-stål. Nederste del virker som asfaltskuffe ved åbning
- Bagklappen er elektromatisk luftbetjent
- Fronten fremstillet i 3 mm stål med to udvendige rundstænger som trin, samt to indvendige U-profiler som trin
- Bunden er fremstillet i 5 mm Hardox-stål
- Pallegaffelhuller i fronten
- Blå rullepresenning
Kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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