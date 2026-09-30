Ringsted-vognmand hentede tre-akslet kærre i Hedensted

Onsdag 30. september 2026 kl: 12:33

Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Højde justerbart træk - 4 x 50 mm

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Kasse-opbygning:

Tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler. Siderne er forsynet med bundhængsler, så de kan klappes ned

Todelt bagklap, hvor øverste del er 880 mm høj og fremstillet i 40 mm alu-profiler, mens nederste del er 400 mm høj og fremstillet i 6 mm Hardox-stål. Nederste del virker som asfaltskuffe ved åbning

Bagklappen er elektromatisk luftbetjent

Fronten fremstillet i 3 mm stål med to udvendige rundstænger som trin, samt to indvendige U-profiler som trin

Bunden er fremstillet i 5 mm Hardox-stål

Pallegaffelhuller i fronten

Blå rullepresenning









Kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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