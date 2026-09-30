International distributør med speciale i ekspresforsendelser har bestilt 131 lastbiler i Holland
Onsdag 30. september 2026 kl: 12:12Af: Redaktionen
DAF Trucks har fået en ordre på 131 køretøjer fra den amerikansk-baserede pakkedistributør med speciale i ekspresforsendelser, FedEx. Ordren på de 131 køretøjer omfatter 100 DAF XD-trækkere til daglig drift i Storbritannien, 11 DAF XG-trækkere til Holland og 20 DAF XF-trækkere til langdistancetransport i Frankrig
FedEx har valgt de nye DAF XD, XF og XG-lastbiler til at matche specifikke driftskrav på tværs af FedEx-netværket. DAF XD 450 anvendes til regional og national distribution, mens DAF XF 480 Sleeper Cab er dedikeret til langdistancetransport på ruter, hvor kabineplads er vigtigt.
Lidt om FedEx:
- FedEx betjener kunder over det meste af verden med internationale transportløsninger, der forbinder virksomheder med over 220 markeder og områder via et integreret luft- og vejnetværk
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