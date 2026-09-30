International distributør med speciale i ekspresforsendelser har bestilt 131 lastbiler i Holland

Onsdag 30. september 2026 kl: 12:12

FedEx har valgt de nye DAF XD, XF og XG-lastbiler til at matche specifikke driftskrav på tværs af FedEx-netværket. DAF XD 450 anvendes til regional og national distribution, mens DAF XF 480 Sleeper Cab er dedikeret til langdistancetransport på ruter, hvor kabineplads er vigtigt.









Lidt om FedEx:

FedEx betjener kunder over det meste af verden med internationale transportløsninger, der forbinder virksomheder med over 220 markeder og områder via et integreret luft- og vejnetværk

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