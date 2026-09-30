POLITIET EFTER TRAFIKULYKKE VED KØBENHAVN:
Tirsdag skete der en trafikulykke på Motorring 3 i København. Københavns Vestegns Politi var efterfølgende til stede ved ulykkesstedet og kunne konstatere, at flere trafikanter brugte deres mobiltelefoner, mens de kørte forbi ulykkesstedet
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- Trafikpolitisk gruppe besøger Indenrigs- Bolig- og Landdistriktsudvalget
- Ringsted-vognmand hentede tre-akslet kærre i Hedensted
- Flere trafikanter var mere optagede af at tage billeder
- International distributør med speciale i ekspresforsendelser har bestilt 131 lastbiler i Holland
- Transportbranchen løfter produktionen
- Stor kontrol afslørede stjålet værktøj, narkokørsel og brud på køre- og hviletidsreglerne
- Tunnel er på vej mod første kilometerpæl
- Tre-akslet city jord tiptrailer er leveret med automatisk rullepresenning
- Solceller på taget betyder mindre CO2-udledning fra diesellastbiler
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Flere trafikanter var mere optagede af at tage billeder
Onsdag 30. september 2026 kl: 12:23Af: Jesper Christensen
Tirsdag skete der en trafikulykke på Motorring 3 i København. Københavns Vestegns Politi var efterfølgende til stede ved ulykkesstedet og kunne konstatere, at flere trafikanter brugte deres mobiltelefoner, mens de kørte forbi ulykkesstedet
- Imens oprydningsarbejdet pågik, kunne vores folk på stedet ved selvsyn konstatere, at mange bilister, da de passerede ulykkesstedet, tilsyneladende havde glemt de mest basale færdselsregler og eksempelvis var mere optagede af at tage billeder af situationen, siger vagtchef Tommy Mandrup fra Københavns Vestegns Politi.
Politiet greb ind, hvilket udløste 15 sigtelser for brug af mobiltelefon under kørsel og en sigtelse for kørsel uden sele.
Tommy Mandrup opfordrer til, at man lader mobiltelefonen blive liggende og i stedet koncentrere sig om at køre bil.
De pågældende kan se frem til at modtage en bødeopkrævning i deres e-Boks.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Organisationer på industri-området:
- Trafikpolitisk gruppe besøger Indenrigs- Bolig- og Landdistriktsudvalget
- Ringsted-vognmand hentede tre-akslet kærre i Hedensted
- Flere trafikanter var mere optagede af at tage billeder
- International distributør med speciale i ekspresforsendelser har bestilt 131 lastbiler i Holland
- Transportbranchen løfter produktionen
- Stor kontrol afslørede stjålet værktøj, narkokørsel og brud på køre- og hviletidsreglerne
- Tunnel er på vej mod første kilometerpæl
- Tre-akslet city jord tiptrailer er leveret med automatisk rullepresenning
- Solceller på taget betyder mindre CO2-udledning fra diesellastbiler
- Chauffør får bøde for at køre ind i en bro i Holbæk
- Leverandør af byggematerialer og andet godt har åbnet sit nye nationale distributionscenter
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