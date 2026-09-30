Flere trafikanter var mere optagede af at tage billeder

POLITIET EFTER TRAFIKULYKKE VED KØBENHAVN:

Onsdag 30. september 2026 kl: 12:23

- Imens oprydningsarbejdet pågik, kunne vores folk på stedet ved selvsyn konstatere, at mange bilister, da de passerede ulykkesstedet, tilsyneladende havde glemt de mest basale færdselsregler og eksempelvis var mere optagede af at tage billeder af situationen, siger vagtchef Tommy Mandrup fra Københavns Vestegns Politi.









Politiet greb ind, hvilket udløste 15 sigtelser for brug af mobiltelefon under kørsel og en sigtelse for kørsel uden sele.









Tommy Mandrup opfordrer til, at man lader mobiltelefonen blive liggende og i stedet koncentrere sig om at køre bil.









De pågældende kan se frem til at modtage en bødeopkrævning i deres e-Boks.





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