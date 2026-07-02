Flådestyringsløsning fra dækproducent har fået tre europæiske branchepriser

Torsdag 2. juli 2026 kl: 13:44

Ved den sjette udgave af IoMobility Awards 2026 i Italien blev Webfleet kåret som en af de tre bedste virksomheder i kategorien Fleet Management Software & Services. Webfleet modtog desuden den særlige AI NOW Award, som blev uddelt af netværkspartneren Digital Voice, for virksomhedens anvendelse af kunstig intelligens inden for transport og logistik.









Dommerpanelet beskrev virksomheden som "et europæisk pejlemærke for den digitale transformation af virksomheders bilflåder, der formår at kombinere teknologisk innovation, miljøansvar og bæredygtig udvikling".









I Polen har Webfleet Video vundet prisen i kategorien Technologies Enhancing Road Safety ved Fleet Derby 2026. Det er tredje gang, løsningen modtager denne hæder, og dermed fortsætter Webfleet sin seks år lange række af anerkendelser ved prisuddelingen.









Fleet Derby er et landsdækkende onlineprisprogram, hvor flådeansvarlige, virksomhedsejere, direktører og andre repræsentanter fra flåde- og bilbranchen stemmer på markedets førende produkter, services og teknologier.









Webfleet Video kombinerer opkoblede køretøjskameraer med kunstig intelligens for at identificere potentielle trafik- og kørselsrisici i realtid. Løsningen kan advare chauffører om farer samtidig med, at den giver flådeoperatører værdifuld indsigt, der understøtter en mere sikker kørsel.









- Disse priser viser, hvordan opkoblede data og kunstig intelligens gør det muligt for flådeansvarlige og chauffører at arbejde mere sikkert og træffe bedre beslutninger hver eneste dag, siger Jan Maarten de Vries, der er President of Fleet Management Solutions hos Bridgestone.









- Anerkendelsen i Italien og Polen afspejler styrken i vores teams og understreger Webfleets engagement i at være en betroet rådgiver for flåder. Vi gør kompleks teknologi nem at anvende og hjælper vores kunder med at træffe velinformerede beslutninger, der bidrager til en mere sikker, effektiv og bæredygtig drift af flåder i hele Europa, siger han videre.









Lidt om Webfleet:

Webfleet, der er dækproducenten Bridgestones globale flådestyringsløsning, anvendes af godt 50.000 virksomheder verden over til at forbedre flåders effektivitet, støtte chauffører, øge sikkerheden, forblive compliant, der nok kan oversættes med tidsvarende, og arbejde mere bæredygtigt. I over 25 år har kørselsledere optimeret den daglige drift gennem datadrevne indsigter baseret på Webfleet

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