Vognmand i Himmerland kan have 83 kubikmeter i ny fire-akslet tip-trailer
Torsdag 2. juli 2026 kl: 13:36Af: Redaktionen
Kurt & Carlo Kristensen A/S, der har hjemsted i Sønder Onsild sydvest for Hobro i Himmerland, har fornyligt hentet ny fire-akslet Kel-Berg tip-trailer hos Lastas i Hedensted. Den nye tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter i kassen, der er monteret med automatisk Eco Top-rullepressenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:
Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Tre-kanter som afdækning mellem skærmene
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Stigebeslag på venstre side inklusiv en tre-meter stige
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
- Bunden er fremstillet af 5 mm alu-plade og belagt med 15 mm kunststofbund, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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