Vognmand i Himmerland kan have 83 kubikmeter i ny fire-akslet tip-trailer

Torsdag 2. juli 2026 kl: 13:36

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:









Chassisopbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Tre-kanter som afdækning mellem skærmene

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Stigebeslag på venstre side inklusiv en tre-meter stige

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Bunden er fremstillet af 5 mm alu-plade og belagt med 15 mm kunststofbund, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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