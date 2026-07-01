Tre-akslet kærre er bygget til at køre med køreplader
Onsdag 1. juli 2026 kl: 12:34Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted leverede for et stykke tid siden ny tre-akslet Kel-Berg kærre til Skaks A/S i Rødekro. Den nye luftaffjedrede kærre er opbygget til transport af køreplader
Om den nye tre-akslede Kel-Berg kærre:
Chassis-opbygning:
- Letvægt model med længdevanger opsvejset i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Opbygning:
- 6 stk. bjælker på tværs m monteret flytbare stænger
- Bund udført i alu-dørkplade
- Opbygning tilpasset køreplader på 3-4 meter
Kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Skaks A/S:
Skaks A/S har over 40 års erfaring som kranoperatør og særtransportør og beskæftiger sig blandt andet med transport af mejerianlæg, mejetærskere, pavilloner, militærmateriel, vindmøller, sejl- og motorbåde samt andet gods, der ikke kan transporteres på almindelige trailere.
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