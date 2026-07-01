Bagerste kofanger var for svag

TEST AF SÆTTEVOGNS PASSIVE SIKKERHED:

Onsdag 1. juli 2026 kl: 10:51

Af: Jesper Christensen (Foto: Euro NCAP)

Det har siden 2007 været et krav i EU, at alle lastbiler og sættevogne skal have monteret godkendte kofangere, der skal sikre mod underkøringsulykker. Ifølge Euro NCAP koster den type ulykker omkring 400 europæere livet hvert år.









Men risikoen for at en ulykke ender med døden, hvis en personbil kører op bag i en lastbil, er stor. De lovpligtige kofangere, som skal forhindre, at en personbil ved sammenstød kører ind under en lastbil eller trailer, er ikke stærke nok, viser en ny test, som FDM har lavet i samarbejde med andre europæiske bilklubber, Euro NCAP og den britiske myndighed National Highways.









I testen kørte en Tesla Model 3 op bag i en parkeret sættevogn med kofanger med en hastighed på 56 km/t. Kofangeren, som skulle tage af mod påkørslen og forebygge, at personbilen endte helt inden under sættevognen, kunne ikke modstå påkørslen. Bilen med testdukker fortsatte ind under sættevognen. Var ulykken sket i virkeligheden, var det sandsynligt, at personerne på forsæderne i bilen havde mistet livet.









- Det er skræmmende, hvor dårligt lastbilernes kofangere beskytter ved påkørsel bagfra. Det betyder, at uanset hvor god en bils sikkerhed er, vil en underkøringsulykke næsten altid være fatal. At mange bilers nødbremsesystemer har svært ved at opdage en lastbil, der holder stille eller pludselig bremser op, gør det ikke bedre. Det understreger vigtigheden af, at man er opmærksom bag rattet og holder god afstand til den forankørende, siger bilteknisk redaktør i FDM Søren W. Rasmussen.









Det er ikke første gang, at bilklubberne sætter fokus på de svage kofangere. Tilbage i 2013 viste en lignende test det samme resultat. Derfor opfordrer bilklubberne og Euro NCAP nu EU til at skærpe kravene, så de svarer til den langt sikrere amerikanske TOUGHGUARD-kofanger, der siden 2017 har været en udbredt standard i USA.









Forskellen mellem den europæiske og den amerikanske standard fremgik af en lignende test med en tilsvarende Tesla Model 3 ved 56 km/t. Her blev bilen ved sammenstødet holdt tilbage af lastbilens underkøringskofanger, mens personbilens kollisionssikkerhed betød, at fører og passagerer var langt bedre beskyttet.









- De europæiske kofangere, som skal forhindre de dødelige ulykker, hvor en personbil fortsætter ind under en lastbil eller trailer, virker tydeligvis ikke, og det skal der laves om på. Heldigvis findes løsningen allerede i USA. Derfor bør man fra EU's side hurtigst muligt skærpe kravene til kofangerne, så vi i Europa får samme sikkerhed, som de har i USA. Alt andet er uacceptabelt, siger Søren W. Rasmussen.









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