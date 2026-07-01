Svensk lastbilproducent viser nye drivliner og teknologier

TRANSPORTMESSE I HANNOVER I SEPTEMBER:

Onsdag 1. juli 2026 kl: 11:49

Volvo Trucks’ stand vil med otte lastbiler på standen og yderligere syv til prøvekørsler vise bredden af virksomhedens lastbiler, teknologier og services med sine nyeste elektriske, gas- og dieseldrivliner.









Volvo-lastbil med op til 700 kilometers rækkevidde

Et af højdepunkterne er, at prøvekørsler starter direkte fra Volvo Trucks’ stand i hal 11. Her får besøgende mulighed for at prøvekøre den nye Volvo FH Aero Electric med en rækkevidde på op til 700 km, teste den nye og mere brændstofeffektive D13-motor, samt opleve en lastbil med brintdrevet forbrændingsmotor, som forventes lanceret før 2030.





- Med testbanen lige ved vores stand ønsker vi at vise vores nye lastbiler og drivliner fra deres bedste side - på vejen, siger Roger Alm, der er øverste chef for Volvo Trucks.









Komplette forretningsløsninger

På standen vil Volvo Trucks også give et overblik over det samlede tilbud om rådgivning om valg af den rette drivline, hvordan Volvo understøtter chaufførers sikkerhed og succes, samt styrken i partnerskabet med Volvo Trucks - fra de rette serviceaftaler og et netværk med over 2.500 certificerede værksteder og forhandlere til finansiering og digitale services.









Volvo Trucks vil også give indsigt i, hvordan man som transportvirksomhed kan tage næste skridt mod en mere bæredygtig drift med alternative og vedvarende brændstoffer, tanknings- og ladeinfrastruktur samt sikre effektiv drift af blandede flåder.









Lastbiler på Volvo Trucks' stand:





• Volvo FH Aero Electric med E-aksel

• Volvo FH Aero

• Volvo FH Aero gasdrevet

• Volvo FH16 Aero

• Volvo FH Electric

• Volvo FM Electric

• Volvo FL Electric

• Volvo VNL (Nordamerika-model)





Lastbiler til prøvekørsel:





• Volvo FH Aero test lastbil med brintdrevet forbrændingsmotor

• 2 x Volvo FH Aero Electric med 700 km rækkevidde

• Volvo FH Aero med ny D13-motor

• Volvo FH Aero gasdrevet

• Volvo FM Electric

• Volvo FL 4x4 crew cab

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