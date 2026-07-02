Spansk chauffør blev taget i narkosmugling - er nu idømt 14 års fængsel

Torsdag 2. juli 2026 kl: 13:05

Af: Redaktionen Chaufføren blev derfor anholdt og har siddet varetægtsfængslet frem til retsmødet torsdag i denne uge. Her blev han idømt 14 års fængsel samt udvisning for bestandig for indsmugling af narkotika ved den dansk-tyske grænse fredag 17. oktober sidste år.









Den 37-årige chauffør nægtede sig skyldig og ankede med påstand om frifindelse. Manden er fortsat varetægtsfængslet frem til, at han skal afsone.









- Dommen afspejler den meget alvorlige kriminalitet, der er begået. Indsmugling af store mængder narkotika bidrager til organiseret kriminalitet og har store samfundsmæssige konsekvenser. I sagen er det blevet forhindret, at en betydelig mængde narkotika nåede ud på gadeplan, siger anklagerfuldmægtig Ida Lolle fra Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland, der er tilfreds med dommen.





Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og overvåger grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland.

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