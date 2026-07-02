Spansk chauffør blev taget i narkosmugling - er nu idømt 14 års fængsel
Torsdag 2. juli 2026 kl: 13:05Af: Redaktionen
Fredag 17. oktober sidste år standsede den særlige Politi- og Toldenhed, der er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- & Sønderjyllands Politi, en hollandsk indregistreret lastbil ved den dansk-tyske grænse ved frøslev. Under kontrollen af lastbilen, der havde en 37-årig spansk chauffør bosiddende i Holland bag rattet, fandt politiet 120 kg amfetamin og 86,5 kg hash gemt blandt paller med modermælkserstatning i lastrummet
Chaufføren blev derfor anholdt og har siddet varetægtsfængslet frem til retsmødet torsdag i denne uge. Her blev han idømt 14 års fængsel samt udvisning for bestandig for indsmugling af narkotika ved den dansk-tyske grænse fredag 17. oktober sidste år.
Den 37-årige chauffør nægtede sig skyldig og ankede med påstand om frifindelse. Manden er fortsat varetægtsfængslet frem til, at han skal afsone.
- Dommen afspejler den meget alvorlige kriminalitet, der er begået. Indsmugling af store mængder narkotika bidrager til organiseret kriminalitet og har store samfundsmæssige konsekvenser. I sagen er det blevet forhindret, at en betydelig mængde narkotika nåede ud på gadeplan, siger anklagerfuldmægtig Ida Lolle fra Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland, der er tilfreds med dommen.
Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og overvåger grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Flådestyringsløsning fra dækproducent har fået tre europæiske branchepriser
- Vognmand i Himmerland kan have 83 kubikmeter i ny fire-akslet tip-trailer
- Spansk chauffør blev taget i narkosmugling - er nu idømt 14 års fængsel
- Fynsk vognmand bliver en del af en sønderjysk transportvirksomhed
- Tre-akslet kærre er bygget til at køre med køreplader
- Svensk lastbilproducent viser nye drivliner og teknologier
- Nye regler om takograf og køre- og hviletider er trådt i kraft
- Politiet i Nordjylland tjekkede studentervogne
- Bagerste kofanger var for svag
- - Prioritering er positivt, men strømmen skal hurtigere frem
- Det er et vigtigt skridt for grøn transport
- Politisk flertal er enige om en akutplan for elnettet
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!