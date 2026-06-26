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Det er gratis at køre med bybusserne i Grenaa

Fredag 26. juni 2026 kl: 10:34
Af: Redaktionen

Norddjurs Kommune har igen i år ønsket at tilbyde borgere og turister gratis bybuskørsel hen over sommeren


Det betyder, at det er gratis at tage bybusrute 1, 2 og 3 i perioden fra lørdag 27. juni til og med søndag 9. august 2026.




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