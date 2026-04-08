Transport bidrager til vækst i serviceproduktionen

STATISTIK:

Onsdag 8. april 2026 kl: 09:37

Af: Redaktionen (Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/spop2k)

Tallene viser også, at serviceerhvervene eksklusiv transport steg med 0,8 procent, hvor væksten primært blev reduceret af ejendomshandel og udlejning, der bidrog med et fald på 13,4 procent.









Tallene er korrigeret for sæsonudsving og antallet af handelsdage.









Tallene fra Danmarks Statistik viser, at transport udgør over en tredjedel af serviceerhvervenes produktionsindeks og dermed har betydning for den samlede udvikling.









Danmarks Statistik peger på, at udviklingen i transport ofte afviger ofte fra udviklingen i de øvrige serviceerhverv. Derfor opgøres serviceerhvervenes produktion og omsætning også særskilt eksklusiv transport.









Den samlede produktion i serviceerhvervene var 1,5 procent højere i fjerde kvartal 2025 end i samme kvartal året før, mens produktionen eksklusiv transport faldt med 1,5 procent over samme periode.













