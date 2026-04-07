MAN Truck & Bus Danmark er nu en del af Semler Gruppen

Tirsdag 7. april 2026 kl: 15:25

MAN Truck & Bus Danmark skiftede med udgangen af marts navn til Semler Truck & Bus A/S og blev onsdag 1. april en del af Semler-koncernen. Ambitionen er at bygge videre på det fundament, som MAN Truck & Bus Danmark gennem årene har lagt og understøtte vækstplanen i Danmark med afsæt i et tydeligt kundefokus og stærke kompetencer inden for import, distribution og service.









- MAN Truck & Bus Danmark er en veldreven virksomhed og et strategisk godt match med Semler Gruppen, og vi er meget glade for at kunne byde de 300 medarbejdere velkommen i Semler. Vi komplementerer hinanden rigtigt godt og skal nu i fællesskab skabe endnu bedre kundeløsninger og løfte forretningen, når vi kombinerer MAN's branchekompetencer og tætte relationer til kunderne med vores kompetencer inden for import, distribution og service, siger Ulrik Drejsig, der er administrerende direktør i Semler Gruppen.





Opkøbet betyder, at Semler Gruppen overtager importen og de MAN-ejede forhandlere af MAN lastbiler, busser og varebiler samt Neoplan-busser.









- Det er afgørende for os, at vi bygger videre på det, der virker. MAN Danmark er kendetegnet ved høj faglighed og et stærkt kundefokus, og det er netop det fundament, vi ønsker at forstærke. Vi skal ikke ændre den grundlæggende forretning, men i fællesskab skabe endnu bedre rammer for fortsat vækst og en endnu stærkere kundeoplevelse, siger Ulrik Drejsig.









Ny organisation

Som en del af næste skridt integreres den hidtidige organisation under det nye navn Semler Truck & Bus. Lars Himmer, koncerndirektør i Semler Gruppen, tiltræder som ny administrerende direktør for Semler Truck & Bus, mens den hidtidige administrerende direktør Malte Kauert og økonomidirektør Alexander Bross for MAN Truck & Bus Danmark forlader selskabet for at fortsætte i nye funktioner i MAN Truck & Bus SE.









- Jeg er både stolt og glad over at få muligheden for at stå i spidsen for Semler Truck & Bus. MAN har en stærk kultur, et unikt fællesskab og en imponerende faglighed i hele organisationen – og det er et fundament, vi skal værne om og bygge videre på. Der skal lyde en stor tak til både Malte og Alexander for deres arbejde. Mit klare fokus er, at vi fortsætter med stabil drift og høj service i hverdagen, samtidig med at vi sammen skaber de bedste rammer for kunder, partnere og medarbejdere i det næste kapitel, siger Lars Himmer, der har en fortid som regionsdirektør i moderselskabet MAN Truck & Bus SE.









Samtidig bliver kultur og fælles værdier et centralt omdrejningspunkt i den nye organisation.





- MAN's Trucker-DNA og stoltheden ved at holde hjulene kørende passer naturligt sammen med Semler og vores fokus på langvarige relationer. Vi er her for at bygge videre på styrkerne og skabe endnu bedre rammer for medarbejderne og dermed et endnu stærkere fundament for kunderne, siger Lars Himmer.





Semler Truck & Bus vil fortsætte med at drive MAN og Neoplan som selvstændige mærker, ligesom det hidtidige samarbejde med en række autoriserede forhandlere i Danmark fortsætter uændret.





Tekst til ovenstående foto:Gruppefoto (fra venstre):

Friedrich Baumann (Executive Bord Member Sales & Customer Solutions)

Andrea Lübke (Head of Strategy)

Malte Kauert (forhenværende Managing Director MAN Truck & Bus Danmark)

Lars Himmer (ny adm. direktør i Semler Truck & Bus)

Roman Sitte (Head Sales Area Europe)

Claus Lindholm (Head of Marketing & Communication MAN Truck & Bus Denmark)

Alexander Bross (Member of the Management Board at MAN Truck & Bus Denmark)

Nicolai Sperling (Sales director, Van at MAN Truck & Bus Denmark

Clemens Pilgram (Head of Sales Controlling Europe)

Om Semler Gruppen:

Semler Gruppen varetager import og detailsalg af Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Škoda, Porsche, Lamborghini og Bentley i Danmark og har desuden aktiviteter i Sverige, Estland, Letland og Litauen. Ud over at være landets største bilaktør er koncernen med Semler Equipment leverandør til landbruget af mærker som John Deere og Väderstad og leverandør af entreprenørmaskiner fra blandt andet Hitachi

Semler Gruppen driver desuden Enterprise Rent-A-Car, Holo og Connected Cars samt finansiering via det associerede selskab Volkswagen Semler Finans Danmark. Semler Gruppen er en familieejet virksomhed med ca. 3.200 medarbejdere og omsatte i 2025 for 36 milliarder kroner





