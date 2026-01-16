Tip-kærre skal køre med asfalt hos Grindsted-vognmand
Fredag 16. januar 2026 kl: 12:16Af: Redaktionen
Benny's Container Transport A/S, der har hjemsted i Grindsted, har taget en ny tre-akslet Kel-Berg asfalt tipkærre i brug
Tip-kærre, der har et rumindhold på 14,3 kubikmeter og monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning, er leveret af Lastas i Hedensted
Om den nye tip-kærre:
- Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- VBG-træk - str. 57,5 mm - højdejusterbar 4 x 50 mm
- P-Light batteristation
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Førtse og tredie aksel dermed liftfunktion
- Blanke Alcoa Dura-Bright alu-fælge
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem, hvor tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning
- 80 mm isolering på svøb og front afdækket med rustfri plade
- Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm
- Rumindhold på 14,3 kubikmeter
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap
Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
