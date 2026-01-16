Tip-kærre skal køre med asfalt hos Grindsted-vognmand

Fredag 16. januar 2026 kl: 12:16

Tip-kærre, der har et rumindhold på 14,3 kubikmeter og monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning, er leveret af Lastas i Hedensted









Om den nye tip-kærre:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

VBG-træk - str. 57,5 mm - højdejusterbar 4 x 50 mm

P-Light batteristation

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Førtse og tredie aksel dermed liftfunktion

Blanke Alcoa Dura-Bright alu-fælge





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem, hvor tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning

80 mm isolering på svøb og front afdækket med rustfri plade

Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm

Rumindhold på 14,3 kubikmeter

Bakkamera MXN80C med lukkeklap





Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.