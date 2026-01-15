Forsvaret har forlænget aftale med svensk lastbilproducent
Torsdag 15. januar 2026 kl: 12:51Af: Redaktionen
Scania har gennem de seneste ni år været hovedleverandør til Forsvaret og leveret et stort antal lastbiler i over 60 forskellige konfigurationer. I forbindelse med Forsvarets opbygning af kampmateriel udvider parterne deres samarbejde i de kommende år, hvilket blandt andet omfatter levering af et yderligere stort antal lastbiler, hvoraf mange allerede er bestilt med leverancestart i løbet af 2026
En stor del af køretøjerne er udviklet i tæt samarbejde mellem Scania og Forsvaret og dækker bredt logistiske og operationelle opgaver.
Scania har desuden leveret bruger- og teknisk uddannelse inklusiv support i form af løbende reparation og vedligeholdelse i Scania's autoriserede servicenetværk.
Al slutopbygning/klargøring og kvalitetssikring i henhold til gældende militære standarder bliver håndteret af Scania Danmark's afdelinger her i landet. En større rekrutteringsproces af yderligere kompetente medarbejdere har været i gang gennem en længere periode for at kunne håndtere udvidelsen af kontrakten.
Når kontrakten er fuldt indarbejdet, vil Forsvaret have den suverænt største Scania-vognpark på det danske marked, som Scania vil supporte gennem den forventede driftsperiode på mindst 20 år.
