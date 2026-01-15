Forsvaret har forlænget aftale med svensk lastbilproducent

Torsdag 15. januar 2026 kl: 12:51

En stor del af køretøjerne er udviklet i tæt samarbejde mellem Scania og Forsvaret og dækker bredt logistiske og operationelle opgaver.









Scania har desuden leveret bruger- og teknisk uddannelse inklusiv support i form af løbende reparation og vedligeholdelse i Scania's autoriserede servicenetværk.









Al slutopbygning/klargøring og kvalitetssikring i henhold til gældende militære standarder bliver håndteret af Scania Danmark's afdelinger her i landet. En større rekrutteringsproces af yderligere kompetente medarbejdere har været i gang gennem en længere periode for at kunne håndtere udvidelsen af kontrakten.









Når kontrakten er fuldt indarbejdet, vil Forsvaret have den suverænt største Scania-vognpark på det danske marked, som Scania vil supporte gennem den forventede driftsperiode på mindst 20 år.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.