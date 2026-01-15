Arbejdsulykkerne stiger blandt skraldemænd

Torsdag 15. januar 2026 kl: 12:39

Skraldemænd udfører en vigtig opgave. Men de er også blandt dem, der kommer mest til skade på jobbet. I flere år har renovationsbranchen haft over tre gange så mange anmeldte ulykker pr. 10.000 ansatte som gennemsnittet for alle brancher, viser tal fra Arbejdstilsynet.









Sidste år blev der i gennemsnit anmeldt over ni ulykker hver uge.









Mange af ulykkerne sker, når skraldemændene skal hente skrald på boligejernes matrikel. Derfor opfordrer Arbejdstilsynet til, at boligejerne hjælper med at gøre det mere sikkert for skraldemændene at tømme affaldscontainere.









- Skraldemændenes arbejde er en forudsætning for, at vores samfund hænger sammen. Men deres arbejde er fysisk krævende og forbundet med risici, og her kan boligejerne faktisk gøre en markant forskel, siger Helle Klostergaard, der er kontorchef i Arbejdstilsynet.









Små forhindringer kan få store konsekvenser

Hver dag flytter en skraldemand mellem 300 og 500 affaldsbeholdere. Løst underlagt, dårlig belysning, affald, der blæser op i skraldemandens hoved, og forhindringer i indkørslen øger risikoen for, at skraldemændene kommer til skade eller belaster kroppen. Over tid slider det hårde arbejde på kroppen, hvilket kan give længere sygefravær, nedsat arbejdsevne og i værste fald tvinge medarbejderen til at forlade jobbet før tid.









Derfor opfordrer Arbejdstilsynet alle boligejere til at hjælpe med at skabe en bedre arbejdsdag for deres skraldemand med få enkelte handlinger.





Sørg for kørefast underlag - for eksempel fliser eller asfalt, eller stil beholderen ud til fortovskanten

Ryd adgangsvejen for sne, nedfaldsblade, glatte sten, legetøj og lignende

Sørg for god belysning og plads til, at skraldespanden kan komme frem og tilbage

Bind altid knude på poserne. Læg skarpe genstande, eksempelvis glasskår og støvende affald, eksempelvis aske, grillkul og indhold fra posefrie støvsugere, i en pose

Hold også en god tone, når du møder skraldemænd ved dit hjem og i trafikken









Antal anmeldte ulykker i dagrenovation 2021 2022 2023 2024 2025 375 360 390 440 498

(Kilde: Arbejdstilsynet)

