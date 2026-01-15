Arbejdsulykkerne stiger blandt skraldemænd
Torsdag 15. januar 2026 kl: 12:39Af: Redaktionen
Arbejdstilsynet opfordrer boligejere til at hjælpe med at gøre arbejdet mere sikkert for skraldemændene. Få, enkle handlinger som oprydning i indkørslen og kørefast underlag kan gøre en stor forskel
Skraldemænd udfører en vigtig opgave. Men de er også blandt dem, der kommer mest til skade på jobbet. I flere år har renovationsbranchen haft over tre gange så mange anmeldte ulykker pr. 10.000 ansatte som gennemsnittet for alle brancher, viser tal fra Arbejdstilsynet.
Sidste år blev der i gennemsnit anmeldt over ni ulykker hver uge.
Mange af ulykkerne sker, når skraldemændene skal hente skrald på boligejernes matrikel. Derfor opfordrer Arbejdstilsynet til, at boligejerne hjælper med at gøre det mere sikkert for skraldemændene at tømme affaldscontainere.
- Skraldemændenes arbejde er en forudsætning for, at vores samfund hænger sammen. Men deres arbejde er fysisk krævende og forbundet med risici, og her kan boligejerne faktisk gøre en markant forskel, siger Helle Klostergaard, der er kontorchef i Arbejdstilsynet.
Små forhindringer kan få store konsekvenser
Hver dag flytter en skraldemand mellem 300 og 500 affaldsbeholdere. Løst underlagt, dårlig belysning, affald, der blæser op i skraldemandens hoved, og forhindringer i indkørslen øger risikoen for, at skraldemændene kommer til skade eller belaster kroppen. Over tid slider det hårde arbejde på kroppen, hvilket kan give længere sygefravær, nedsat arbejdsevne og i værste fald tvinge medarbejderen til at forlade jobbet før tid.
Derfor opfordrer Arbejdstilsynet alle boligejere til at hjælpe med at skabe en bedre arbejdsdag for deres skraldemand med få enkelte handlinger.
- Sørg for kørefast underlag - for eksempel fliser eller asfalt, eller stil beholderen ud til fortovskanten
- Ryd adgangsvejen for sne, nedfaldsblade, glatte sten, legetøj og lignende
- Sørg for god belysning og plads til, at skraldespanden kan komme frem og tilbage
- Bind altid knude på poserne. Læg skarpe genstande, eksempelvis glasskår og støvende affald, eksempelvis aske, grillkul og indhold fra posefrie støvsugere, i en pose
- Hold også en god tone, når du møder skraldemænd ved dit hjem og i trafikken
Antal anmeldte ulykker i dagrenovation
2021
2022
2023
2024
2025
375
360
390
440
498
(Kilde: Arbejdstilsynet)
