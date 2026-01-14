LETTE LASTBILER
I 2025 blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 851 lastbiler mellem 3,5 tons og 16 tons totalvægt. Det var 35 procent flere end i 2024, hvor antallet var 630
Onsdag 14. januar 2026 kl: 12:58Af: Jesper Christensen
Det er først og fremmest Mercedes-Benz, der har fået flere lette lastbiler ud at køre med danske nummerplader på i løbet af 2024. I 2025 fik Mercedes-Benz' nyregistreret 416 nye lette lastbiler mod 246 i 2024, hvilket svarer til en fremgang på 69 procent. På andenpladsen markerer Iveco sig med en fremgang på 31 procent fra 87 i 2024 til 114 i 2025. Andre højdespringere er Renault Trucks, som er vokset fra 1 nyregistreret lastbil i segmentet i 2024 til 45 sidste år, og Toyota, der er vokset fra ingen nyregistrerede lette lastbiler i 2024 til 36 sidste år.
I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lette lastbiler og de forskellige mærkers markedsandele i 2025 sammenholdt med 2024.
I følge Bilstatistik.dk blev der nyregistreret 470 nye batteri-elektriske lastbiler mellem 3,5 tons og 16 tons totalvægt i 2025 mod i 212 2024.
Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg
Mærke
Januar - december 2025
Januar - december 2024
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
416
48,88 %
246
39,05 %
Iveco
114
13,40 %
87
13,81 %
MAN
113
13,28 %
144
22,86 %
Renault
45
5,29 %
1
0,16 %
Ford
37
4,35 %
72
11,43 %
Toyota
36
4,23 %
0
-
Volvo
24
2,82 %
25
3,97 %
Fuso
19
2,23 %
20
3,17 %
Maxus
13
1,53 %
8
1,27 %
Volkswagen
8
0,94 %
9
1,43 %
Fiat
7
0,82 %
2
0,32 %
Citroen
5
0,59 %
0
-
Ravo
5
0,59 %
2
0,32 %
DAF
3
0,35 %
9
1,43 %
Hako
3
0,35 %
1
0,16 %
BMC
2
0,24 %
1
0,16 %
Peugeot
1
0,12 %
0
-
Isuzu
0
-
2
0,32 %
Opel
0
-
1
0,16 %
I alt
851
630
(Kilde: Bilstatistik.dk)
