LETTE LASTBILER

Antallet af nyregistrerede lette lastbiler vokse med 35 procent

Onsdag 14. januar 2026 kl: 12:58
Af: Jesper Christensen

I 2025 blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 851 lastbiler mellem 3,5 tons og 16 tons totalvægt. Det var 35 procent flere end i 2024, hvor antallet var 630

Det er først og fremmest Mercedes-Benz, der har fået flere lette lastbiler ud at køre med danske nummerplader på i løbet af 2024. I 2025 fik Mercedes-Benz' nyregistreret 416 nye lette lastbiler  mod 246 i 2024, hvilket svarer til en fremgang på 69 procent. På andenpladsen markerer Iveco sig med en fremgang på 31 procent fra 87 i 2024 til 114 i 2025. Andre højdespringere er Renault Trucks, som er vokset fra 1 nyregistreret lastbil i segmentet i 2024 til 45 sidste år, og Toyota, der er vokset fra ingen nyregistrerede lette lastbiler i 2024 til 36 sidste år.


I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lette lastbiler og de forskellige mærkers markedsandele i 2025 sammenholdt med 2024.


I følge Bilstatistik.dk blev der nyregistreret 470 nye batteri-elektriske lastbiler mellem 3,5 tons og 16 tons totalvægt i 2025 mod i 212 2024.


Interesserede kan læse mere om det emne her:



Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg

Mærke

Januar - december 2025

Januar - december 2024

Antal

Andel

Antal

Andel

Mercedes-Benz

416

48,88 %

246

39,05 %

Iveco

114

13,40 %

87

13,81 %

MAN

113

13,28 %

144

22,86 %

Renault

45

5,29 %

1

0,16 %

Ford

37

4,35 %

72

11,43 %

Toyota

36

4,23 %

0

-

Volvo

24

2,82 %

25

3,97 %

Fuso

19

2,23 %

20

3,17 %

Maxus

13

1,53 %

8

1,27 %

Volkswagen

8

0,94 %

9

1,43 %

Fiat

7

0,82 %

2

0,32 %

Citroen

5

0,59 %

0

-

Ravo

5

0,59 %

2

0,32 %

DAF

3

0,35 %

9

1,43 %

Hako

3

0,35 %

1

0,16 %

BMC

2

0,24 %

1

0,16 %

Peugeot

1

0,12 %

0

-

Isuzu

0

-

2

0,32 %

Opel

0

-

1

0,16 %

I alt 

851


630


(Kilde: Bilstatistik.dk)



