Antallet af nyregistrerede lette lastbiler vokse med 35 procent

LETTE LASTBILER

Onsdag 14. januar 2026 kl: 12:58

Det er først og fremmest Mercedes-Benz, der har fået flere lette lastbiler ud at køre med danske nummerplader på i løbet af 2024. I 2025 fik Mercedes-Benz' nyregistreret 416 nye lette lastbiler mod 246 i 2024, hvilket svarer til en fremgang på 69 procent. På andenpladsen markerer Iveco sig med en fremgang på 31 procent fra 87 i 2024 til 114 i 2025. Andre højdespringere er Renault Trucks, som er vokset fra 1 nyregistreret lastbil i segmentet i 2024 til 45 sidste år, og Toyota, der er vokset fra ingen nyregistrerede lette lastbiler i 2024 til 36 sidste år.









I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lette lastbiler og de forskellige mærkers markedsandele i 2025 sammenholdt med 2024.









I følge Bilstatistik.dk blev der nyregistreret 470 nye batteri-elektriske lastbiler mellem 3,5 tons og 16 tons totalvægt i 2025 mod i 212 2024.









Interesserede kan læse mere om det emne her:









Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg Mærke Januar - december 2025 Januar - december 2024 Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 416 48,88 % 246 39,05 % Iveco 114 13,40 % 87 13,81 % MAN 113 13,28 % 144 22,86 % Renault 45 5,29 % 1 0,16 % Ford 37 4,35 % 72 11,43 % Toyota 36 4,23 % 0 - Volvo 24 2,82 % 25 3,97 % Fuso 19 2,23 % 20 3,17 % Maxus 13 1,53 % 8 1,27 % Volkswagen 8 0,94 % 9 1,43 % Fiat 7 0,82 % 2 0,32 % Citroen 5 0,59 % 0 - Ravo 5 0,59 % 2 0,32 % DAF 3 0,35 % 9 1,43 % Hako 3 0,35 % 1 0,16 % BMC 2 0,24 % 1 0,16 % Peugeot 1 0,12 % 0 - Isuzu 0 - 2 0,32 % Opel 0 - 1 0,16 % I alt 851

630



(Kilde: Bilstatistik.dk)

