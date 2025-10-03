Ungarn har lukket for danske opslag i europæisk register

Fredag 3. oktober 2025 kl: 13:57

Det er en af grundene til, at der ikke er udskrevet bøder for manglende betaling af vejafgift i Danmark, når det gælder ungarske lastbiler.









Transportministeren skriver i samme svar, at spanske data ikke er tilgængelige i EUCARIS, mens der ikke er konstateret nogen potentielle overtrædelser begået af køretøjer fra Portugal.

