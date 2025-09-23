- Fond donerer midler til efterskole for ordblinde

Tirsdag 23. september 2025 kl: 11:46

Thomas Vinther, viceforstander på Hjembæk Efterskole.

Thomas Vinther (til venstre) og Thorkil Andersen (til højre) foran en af lastbilsimulatorerne, som efterskoleeleven Cecilie Cramer er i gang med at bruge.



- Alle eleverne kæmper med ordblindhed, og de har ofte oplevet nederlag i skolesystemet. De lærer bedst gennem praktiske og erfaringsbaserede aktiviteter, og det her nye fag passer perfekt til deres behov. Derfor er vi meget glade for at tilbyde det. Det er en konkret investering i elevernes fremtid, siger viceforstander Thomas Vinther.Det gælder blandt andet for 17-årige Cecilie Cramer, der er en af eleverne på det nye linjefag.- Folkeskolen var lidt svær, men det er ikke tilfældet på efterskolen, hvor jeg har fået mange venner, og hvor undervisningen er mere praktisk. Ikke mindst i det nye fag, som jeg glæder mig til hver uge. Teoriundervisningen er vildt spændende, men især fordi vi kan koble det op på øvelserne i simulatoren og på ATV-banen, mens det er frisk i erindringen. Så jeg er meget glad for det nye fag, siger hun.Bevæggrundene bag donationen finder man hos de mennesker, der står ATTA Fonden - Thorkil Stæhr Andersen, Annie Stæhr Andersen og deres to døtre. De har haft ordblindhed helt tæt inde på livet.- Jeg er selv overblind, og min Annie har som tidligere gymnasielærer mødt mange børn, der kæmper med ordblindhed. Derfor ved vi, hvor meget det kan spænde ben, og hvor ondt det kan gøre. Men vi ved også, hvor langt kan komme, hvis man får den rette støtte og de rigtige værktøjer. Derfor ønsker vi at støtte andre i at finde deres plads i livet og skabe håb om en god tilværelse, siger Thorkil Stæhr Andersen, som der sammen med hustruen Annie Stæhr Andersen og deres to døtre driver ATTA Fonden.Thorkil Stæhr Andersen er søn af en vognmand, har selv kørt eksportkørsel og var ansat som ferieafløser hos Frode Laursen, mens han læste på Handelshøjskolen i Aarhus. Efter endte studier var han fra 1984 til 1986 ansat i virksomheden, hvor han beskæftigede sig med drift og økonomi. Efterfølgende arbejder han som virksomhedskonsulent et par år, men kom i 1988 tilbage til Frode Laursen, da han blev tilbudt medejerskab. I 1989 overtog han det fulde ejerskab.