Maskinstation har fået påhængsvogn med automatisk rullepresenning

Mandag 11. august 2025 kl: 11:21

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål

Kraftige tværvanger og forstærkninger

Lukket 600 mm høje cyklistværn i alu-profiler i begge sider

Forskydelig 6x100 mm A-trækstang med 57 mm trækøje

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Kasse-opbygning:

4 mm rustfri stålbund i fuld bredde og længde

1.950 mm høje 30 mm eloxerede alu-sider

Galvaniserede 400x400 mm kornudløb monteret i alu-bagsmæk

1.950 mm høj forsmæk i 30 mm eloxerede alu-profiler

Rustfri værktøjskasse i venstre side

P-Light batteristation

Eco-Top automatisk rullepresenning

Bakkamera MXN80C med lukkeklap monteret bagerst og på armen til Eco-Top rullepresenningen fortil





Den nye tre-akslede påhængsvogn, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Fristrup Maskinstation:

Fristrup Maskinstation, der blev etableret i 1981 af Niels Erik Larsen, har 10 ansatte. Foruden af servicere landmænd med maskinstationsarbejde, har virksomheden også en entreprenørafdeling og serviceafdeling med servicebil, så virksomhedens medarbejdere kan løse alle typer arbejdsopgaver vedrørende rørskader, nyetablering, spuling og kamerainspektion som kræver kloakmesterautorisation.

