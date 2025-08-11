Maskinstation har fået påhængsvogn med automatisk rullepresenning
Mandag 11. august 2025 kl: 11:21Af: Redaktionen
Fristrup Maskinstation, der har hjemsted i Aabybro i det sydvestlige Vendsyssel, har for ikke så lang tid siden fået en ny tre-akslet Kel-Berg tip-anhænger med trevejs-tip og plads til 58 kubikmeter i kassen, der er monteret med en Eco-Top rullepresenning
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål
- Kraftige tværvanger og forstærkninger
- Lukket 600 mm høje cyklistværn i alu-profiler i begge sider
- Forskydelig 6x100 mm A-trækstang med 57 mm trækøje
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- 4 mm rustfri stålbund i fuld bredde og længde
- 1.950 mm høje 30 mm eloxerede alu-sider
- Galvaniserede 400x400 mm kornudløb monteret i alu-bagsmæk
- 1.950 mm høj forsmæk i 30 mm eloxerede alu-profiler
- Rustfri værktøjskasse i venstre side
- P-Light batteristation
- Eco-Top automatisk rullepresenning
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap monteret bagerst og på armen til Eco-Top rullepresenningen fortil
Den nye tre-akslede påhængsvogn, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Fristrup Maskinstation:
Fristrup Maskinstation, der blev etableret i 1981 af Niels Erik Larsen, har 10 ansatte. Foruden af servicere landmænd med maskinstationsarbejde, har virksomheden også en entreprenørafdeling og serviceafdeling med servicebil, så virksomhedens medarbejdere kan løse alle typer arbejdsopgaver vedrørende rørskader, nyetablering, spuling og kamerainspektion som kræver kloakmesterautorisation.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Italiensk producent af erhvervskøretøjer kan få indiske ejere
- Bilforhandler skifter ejer
- Maskinstation har fået påhængsvogn med automatisk rullepresenning
- Tyveri af frossent kød gav flere års fængsel og udvisning for bestandigt
- Chaufførlærling bliver hædret på Fyn
- Tysk lastbil- og busproducent sælger sit danske selskab
- Ramper ved tilslutningsanlæg ved Taulov åbner fredag
- Maskintrailer kan blive 6,1 meter længere
- Afslag om aktindsigt i vejafgiftsbøder er blevet afvist af klagenævn
- Træbro vil spærre for trafikken på motorvej ved Randers
- Antallet af konkurser faldt i juni - tabet af arbejdspladser steg
- Transportministeren skal i samråd om kilometerafgiften
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!