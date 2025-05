Batteri-elektrisk lastbil med diesel generator levede op til forventningen

EFTER 100 DAGES TEST:

Fredag 23. maj 2025 kl: 11:59

Af: Redaktionen

DHL har i denne uge deltaget i International Transport Forum i Leipzig med både lastbil og resultatet. Den særlige Scania - en tre-akslet forvogn med opbygning til veksellad med tilhørende påhængsvogn - har i testperioden kørt omkring 22.000 kilometer, har givet den ønskede fleksibilitet, har haft den nødvendige energireserve og kørt 90 procent af tiden i elektrisk tilstand uden brug af den benzindrevne generator.









DHL peger på, at bilen gør stabile operationer muligt med næsten fuld elektrisk drift, og at C02-reduktionen har været på knap 16 ton CO2 i testperioden.









- Vi har brug for pragmatiske løsninger som EREV og hurtige politiske beslutninger for at gøre sådanne bro-teknologier mulige. Vi vil dekarbonisere transportsektoren nu, og regulering bør ikke hindre, men støtte os i at gøre det, lyder det fra DHL's administrerende direktør, Tobias Meyer.









DHL har testen den særlige Scania EREV i sit transportnetværk mellem Berlin og Hamburg, hvor den har kørt knap 22.000 kilometer og fungeret over 90 procent i elektrisk tilstand med strøm fra ladestandere. Rækkeviddeforlængeren - den benzindrevne generator - blev aktiveret til 8,1 procent af de kørte kilometer. Dermed blev CO2-besparlsen med Scania's særlige EREV på godt 90 procent sammenlignet med en traditionel diesellastbil.









Med sin benzindrevne backup-generator, som Scania på sigt vil udskifte med en dieseldrevet generator, hvis der er efterspørgsel efter EREV-lastbiler, påpeger DHL, at den særlige batteri-elektriske lastbil sammenlignet med ren batteri-elektrisk lastbil øger den operationelle fleksibilitet ved at give en ekstra energireserve, når der ikke er en opladningsstation tilgængelig.









Da bilens benzin-generatoren er en generator og ikke koblet på bilens drivline, skiller ERV-køretøjet sig ud fra konventionelle hybridkøretøjer, hvor elmotor og dieselmotor driver på samme aksel. Dermed kan ERV-køretøjer være et nyt koncept med potentiale til at støtte overgangen til elektrificeret transport. DHL fremhæver, at koncernens test mellem DHL's pakkecentre i Berlin og Hamburg viste, at EREV er et praktisk og frem for alt et bæredygtigt transportmiddel.









På International Transport Forum i Leipzig pegede DHL på, at hvis bro-teknologier som EREV skal kunne få fodfæste i transportsektoren, er der behov for passende regulatoriske rammer.









- Vi alle, virksomheder, politikere og samfund - ønsker færre udledninger gennem øget e-mobilitet i godstransport. Samtidig ved alle eksperter, at overgangen til fuldt elektriske lastbiler vil tage mange år, først og fremmest fordi nettet og opladningsinfrastrukturen er utilstrækkelig. Men vi bør ikke blive tvunget til at vente. Vi har brug for pragmatiske løsninger som EREV og hurtige politiske beslutninger for at muliggøre sådanne bro-teknologier. Vi vil dekarbonisere transportsektoren nu, og regulering bør ikke hindre, men støtte os i at gøre det, sagde Tobias Meyer og påpegede, at den succesfulde test af EREV har vist, at køretøjets miljømæssige præstation kan komme tæt på en fuldt elektrisk lastbils.









Beregningen af vejafgifter og emissionsværdierne for EU's flådeemissionsordning bør ifølge Tobias Meyer afspejle de faktiske eller realistisk forventede emissioner, hvilket iøjeblikket ikke er tilfældet for EREV-køretøjet.









- Et køretøj bør betale CO2-lastbilafgiften i henhold til dets effektive drivhusgasemissioner. Politikere bør støtte dette ved at introducere en ekstra emissionsklasse, der anerkender proportionale CO2-emissionsreduktioner under vejafgiftslovgivningen, baseret på certificerede emissioner. DHL byder velkommen til den nye tyske regerings koalitionsaftale, som omfatter støtte til EREV'er, som et skridt i den rigtige retning, og opfordrer til rettidig implementering i gældende forskrifter, påpegede DHL's administrerende direktør.









Han fortsatte:









- Testresultaterne i drift har været meget positive og lovende - teknologien er fuldt klar, og det er DHL også.









