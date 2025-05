Lange ventetider på tillaldelser presser transportvirksomheder

Torsdag 22. maj 2025 kl: 12:18

Uden tilladelse ingen levebrød



Om godskørsel for fremmed regning og fællesskabstilladelser:

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen arbejder med forskellige sagsbehandlingstider i forbindelse med ansøgning om nye fællesskabstilladelser og fornyelse af fællesskabstilladelser og bekræftede kopier af fællesskabstilladelser - dokumenter, der skal være i orden for at man som vognmand lovligt at drive sin virksomhed. Der skal eksempelvis være en bekræftet kopi af virksomhedens fællesskabstilladelse i alle virksomhedens biler.Færdselsstyrelsen skriver på sin web-side, at styrelsen har som må at man får en skriftlig afgørelse senest otte uger efter, at styrelsen har modtaget en ansøgning om fællesskabstilladelsen til godskørsel, samt de bekræftede kopier heraf.Hvis man ansøger om bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen, kan man forvente en sagsbehandlingstid på ca. fire uger fra sagen er fuldt oplyst.Hvis man ansøger om fornyelse af en fællesskabstilladelse, har Færdselsstyrelsen som mål at komme med en skriftlig afgørelse senest 12 uger efter, at styrelsen har modtaget ens ansøgning om fornyelse af fællesskabstilladelsen.Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at der kan forekomme forlænget sagsbehandlingstid i tilfælde, hvor der er behov for at indhente yderligere oplysninger, eller hvis sagen er særligt kompliceret.- Derfor bør man nok tjekke dokumenternes udløbsdato en ekstra gang, siger Lars William Wesch, som dermed opfordrer sine medlemmer til at udvise rettidig omhu.Udløber en transportvirksomheds fællesskabstilladelse inden en ansøgning om fornyelse er færdigbehandlet, må virksomheden enten lade sine biler holde stille indtil tilladelsen er i hus eller risikere store bøder fra myndighederne.- En gyldig fællesskabstilladelse er helt afgørende for at kunne drive transportvirksomhed. Med tanke på de lange sagsbehandlingstider opfordrer vi alle medlemmer til at være ekstra opmærksomme på, hvornår deres tilladelser udløber og at få indsendt ansøgninger i ekstra god tid, siger Lars William Wesch.Han oplyser, at DI Transport er i dialog om sagen med Færdselsstyrelsen.Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt over 3.500 kg, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Godskørsel for fremmed regning kræver generelt en fællesskabstilladelse.Interesserede kan læse mere om kravene til fællesskabstilladelsen til godskørsel