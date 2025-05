Toldaftale mellem USA og Kina ændrer toldsatser fra 145 procent til 30 procent - i tre måneder

Fredag 16. maj 2025 kl: 10:05

Af: Redaktionen

Hos speditions- og logistik-koncernen, Alpi, fremhæver man blandt andet:

USA sænker toldsatser på kinesiske varer fra 145 procent til 30 procent

Kina sænker toldsatserne på amerikanske varer fra 125 procent til 10 procent og suspenderer/fjerner de ikke toldmæssige modforanstaltninger, der var indført mod USA

Andre amerikanske tiltag, herunder eksisterende toldordninger, fortsætter





Kina og USA er også blevet enige om at have fokus på fremtidig markedsåbning og en ny dialogmekanisme mellem landene samtidig med, at de vil samarbejde om bekæmpelse af fentanyl-eksport til Nordamerika.









her: Interesserede kan se mere i et fakta-ark, som Det Hvide Hus i USA har udsendt - klik

