Erhvervsministeren har lagt sine prioriteter for Danmarks EU-formandskabet frem

Torsdag 22. maj 2025 kl: 13:58

Af: Redaktionen - Europæiske virksomheder står over for en ny virkelighed, og vi skal gøre vores bedste for at understøtte deres vækst og succes. Der er brug for at forenkle regeljunglen og gøre det mere attraktivt at investere i Europa. Samtidig skal vi være bedre til at udnytte vores styrkepositioner og potentialerne i de nye og grønne teknologier, der skal fremtidssikre EU, siger Morten Bødskov.Torsdagens rådsmøde er det sidste i kredsen om konkurrenceevne og vækst, inden Danmark overtager EU-formandskabet 1. juli. Derfor fremlægger erhvervsministeren sine mål og prioriteter for sine ministerkolleger på mødet.Erhvervsministeren kommer til at fokusere på at skabe bedre rammer for europæisk vækst og konkurrenceevne. Det indebærer reducering af byrder for europæiske virksomheder, og at fremme styrkepositioner som grøn teknologi og life science samt nye teknologier som kvante og biosolutions.Når Erhvervsministeriet er vært for uformelt rådsmøde i København 17-18. juli er innovative teknologier omdrejningspunkt.

Erhvervsministerens prioriteter for Danmarks EU-formandskab 2025





1. juli 2025 overtager Danmark formandskabet for EU's ministerråd, og erhvervsministeren sætter sig for bordenden ved rådsformationen om konkurrenceevne. Her vil prioriteterne være forenkling og reducering af byrder for europæiske virksomheder, bedre vilkår for vækst og investering samt eksisterende og kommende styrkepositioner.









Erhvervsministeren vil blandt andet arbejde for at:

skabe simple og anvendelige regler for europæiske virksomheder

drive EU-Kommissionens forenklingsforslag i en ambitiøs retning med reelle byrdelettelser

sætte en stopper for nye unødvendige byrder i tæt samarbejde med trio-partnerlandene Polen og Cypern mobilisere mere risikovillig kapital

prioritere forhandlinger af en ny konkurrenceevnefond, der bl.a. skal strømline adgangen til EU’s puljer og støtteprogrammer

arbejde for et moderniseret indre marked, der tager tidens udfordringer alvorligt, bl.a. via den kommende strategi for indre marked

forbedre rammerne for test, storskalaproduktion og godkendelser af produkter inden for teknologier som life science, biosolutions og kvante

starte forhandlinger om retsakten for fremskyndelse af industriel dekarbonisering

facilitere debat om, hvordan EU herudover kan fjerne barrierer for vækst og styrke innovation inden for kommende og eksisterende styrkepositioner





