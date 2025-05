Solceller på taget kan levere energi og CO2-reduktioner andre steder

Tirsdag 20. maj 2025 kl: 15:03

Af: Redaktionen

Virksomhedens solcelleteknologi, der kan bidrage til brændstofbesparelser på op til syv procent og en tilsvarende CO2-reduktion, har en tilbagebetalingstid på under et år. Løsnigen med solceller på taget er i brug i både store og små vognparker - i Danmark og internationalt. Blandt de danske kunder er DFDS, Arla, Dekra, PostNord, Falck og FS Spedition.









- Virksomheder er under pres. Priserne stiger, kravene til bæredygtighed ændrer sig, og mange har hverken tid eller budget til store elektrificeringsprojekter. Vores løsning er enkel. Du kan handle nu og spare penge og reducere CO2 med det samme, siger Anders Mikkelsen, der er Nordisk salgschef hos Green Energy.









Fleksible solceller til alle typer køretøjer

Green Energy's løsning består af fleksible, letvægts solcellepaneler, der monteres på taget af en lastbil eller trailer og tilsluttes batterisystemet. Solcellerne reducerer behovet for at lade køretøjets dieselmotor køre for at lave strøm til de elektriske system og kan levere strøm til funktioner som klimaanlæg, GPS, belysning og andre elektroniske enheder. Løsningen reducerer dermed brændstofforbrug og CO2-udledning - og bidrager med resultater til ESG-rapportering og dokumenterbare CO2-reduktioner.









For køletrailere kan solcellerne erstatte dieseldrevne generatorer og dermed reducere både brændstofforbrug, støj og CO2-udledning. I varevogne og servicekøretøjer, hvor det ofte er svært at tilgå strøm eller benytte støjende generatorer, leverer solcellerne strøm til elektronisk udstyr og værktøj uden behov for tomgangskørsel. Det resulterer i både driftsbesparelser og en mere bæredygtig drift - særligt i byområder og miljøzoner.









- Tomgangskørsel og dieseldrevne generatorer er ofte en overset, men betydelig kilde til udledning. Med vores løsning kan transportvirksomheder hurtigt opnå både miljø- og økonomiske gevinster uden store investeringer eller ændringer i den daglige drift, siger Mathias Madsen, der er sælger hos Green Energy.









Besko gør solcelleløsningen tilgængelig for køretøjer i Danmark Green Energy's løsninger sælges nu direkte gennem Besko, der er officiel distributør i Danmark og som deltog sammen med Green Energy på Transportmessen i Herning. Besko leverer alt inden for karrosseri, reservedele og tilbehør til lastbiler, trailere og busser, og gør det nemt for virksomheder at få adgang til Green Energy's solcelleteknologi, der kan reducere driftsomkostninger og CO2-udledning.









Data viser ifølge Green Energy, at solenergi til transport ikke er kun en bæredygtig løsning, men også en investering, der hurtigt betaler sig tilbage. Løsningen kan installeres på fire timer, hvilket gør den ideel for virksomheder, der ønsker at reducere brændstofforbrug og CO2-udledning med det samme.









Hos Green Energy betegner man det som en lille investering med stort afkast i en tid, hvor mange transportvirksomheder kæmper med at opfylde klimamål for tung transport, og hvor der ellers er ventetid på elektrificering og infrastruktur.









- Vi dækker hele markedet fra SMV’ere med fem varevogne til internationale flåder med hundredevis af lastbiler. Fælles for alle er, at med solsæsonen fra april til september kan maksimere udbyttet af teknologien i 2025 og begynde at høste fordelene med det samme, siger Stine Nielsen, der er en anden af sælgerne hos Green Energy.





Om Green Energy:

Green Energy er en dansk virksomhed med base i Vejle, som har specialiseret sig i at udvikle og levere solcelleløsninger til transportsektoren

Virksomheden tilbyder fleksible, letvægts solpaneler baseret på CIGS-teknologi, der reducerer brændstofforbrug og CO2-udledning

Green Energy's løsninger forhandles af globalt anerkendte og etablerede forhandlere med det formål at gøre transportbranchen både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig





Om Besko:

Besko er en velrenommeret leverandør af karrosseri, reservedele og tilbehør til lastbiler, trailers og busser i Danmark. Med over 30 års erfaring og syv afdelinger rundt omkring i landet er Besko kendt for sin service, tekniske ekspertise og hurtige levering





