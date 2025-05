10 selskaber er udvalgt til at konkurrere om at fange og lagre CO2 for milliarder

Torsdag 22. maj 2025 kl: 13:51

Af: Redaktionen

I marts modtog Energistyrelsen 16 ansøgninger fra selskaber, der ønskede at søge støtte fra puljen med 28,7 milliarder til fangst og lagring af CO2. I udbudsmaterialet var der sat et loft på 10 over antallet af prækvalificerede selskaber, der kunne deltage i udbuddet. Energistyrelsen har sat navn de 10 udvalgte selskaber.









Peter Christian Baggesgaard Hansen, der er vicedirektør i Energistyrelsen peger på, at vi i Danmark er godt på vej til at få etableret et marked for CO2-fangst og -lagring, hvilket er vigtigt, da det rummer store og vidrækkende perspektiver for at afhjælpe klimaudfordringerne.









- Interessen for udbuddet er stor, og vi har identificeret de 10 selskaber, som er prækvalificerede og nu får mulighed for at søge støtte fra puljen. Det glæder mig, at så mange kan se mulighederne i at etablere CCS i Danmark og dermed bidrage til at nå klimamålene, siger Peter Christian Baggesgaard Hansen.









CCS er en forkortelse af det engelske begreb, Carbon Capture and Storage, der på dansk betyder fangst og oplagring af CO2.









Energistyrelsen har prækvalificeret følgende 10 selskaber:

AffaldPlus Affaldsenergi A/S (Næstved Affaldsenergi A/S)

ARGO CCS A/S

E.ON Carbon Capture Solutions Copenhagen ApS

Energnist CaptureCo A/S

Fjernvarme Fyn Fangst A/S

Gaia ProjectCo P/S

HOFOR DSS SPV A/S

Kredsløb Holding A/S

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S

Aalborg Portland A/S





Energistyrelsen har udvalgt de 10 selskaber på baggrund af ansøgernes erfaring med projekter og aktiviteter med CO2-fangst og -lagring eller større anlægsprojekter.









Støtte udbetales pr. lagret ton CO2

Støtten fra puljen bliver udbetalt pr. ton CO2, der er fanget og lagret. Fangsten skal foregå i Danmark, så CO2-reduktionerne bidrager til at indfri Danmarks klimamål. Selve lagringen i undergrunden kan foregå i Danmark eller uden for landets grænser.









- Fangst og lagring af CO2 er et af de mange værktøjer, vi skal tage i brug for at reducere Danmarks CO2-udledninger og komme nærmere vores klimamål. For hvert ton CO2, vi fjerner fra atmosfæren og lagrer i undergrunden, reducerer vi Danmarks klimapåvirkning. Puljen er designet til at sikre reelle reduktioner, for pengene bliver først udbetalt, når CO2’en faktisk er lagret, siger Peter Christian Baggesgaard Hansen.









CCS-teknologier gør det muligt at fange, transportere og lagre CO2 sikkert og miljømæssigt forsvarligt i undergrunden, så den ikke slipper ud i atmosfæren igen og bidrager til global opvarmning.









I næste fase skal de prækvalificerede selskaber beskrive deres projekter og budpris. De har deadline for indlevering af indledende bud (INDO) 26. august. Derefter skal Energistyrelsen og tilbudsgiverne forhandle. Deadline for endelige og bindende bud (BAFO) ventes at blive 17. december.









Energistyrelsen regner med at kunne tildele kontrakter i april næste år. Udmøntning af CCS-puljen forudsætter statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen.









