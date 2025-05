PtX-anlæg i Sønderjylland producerer methanol til containerskib

Tirsdag 13. maj 2025 kl: 15:03

Af: Redaktionen Kassø e-metanolanlæg ved Rødekro (Foto: European Energy)

Tirsdag markerede en milepæl i dansk produktion af PtX-brændstoffer, da den røde snor til PtX-anlægget Kassø ved Rødekro blev ved en officiel indvielse. Anlægget er det første kommercielle e-metanolanlæg i Danmark og det hidtil største produktionsanlæg i verden.









- Åbningen af Kassø er historisk. Danmark er det første land i verden til at producere grønne PtX-brændstoffer i så stor skala, og anlægget i Rødekro er derfor et vidnesbyrd om den pionerånd og fortsatte innovationskraft, vi besidder i den grønne omstilling herhjemme. Vi var de første til at blive verdensførende til at producere grøn strøm fra vind, og nu viser vi også vejen til, hvordan den grønne strøm kan omdannes og forædles til grønne PtX-brændstoffer, siger Kristian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Denmark, der deltog i indvielsen.









PtX-anlægget i Kassø har kapacitet til at producere 42.000 ton e-metanol om året, når det er i fuld drift. Der er indgået aftale om, at halvdelen af brændstofferne udskibes til rederigiganten A.P. Møller-Mærsk via Aabenraa Havn. Mærsk benytter dernæst e-metanolen i sine metanolskibe - i første omgang til containerskibet Laura Mærsk.









Blandt Kassø's andre kunder finder man flere af Danmarks største virksomheder, da både Lego og Novo Nordisk vil anvende e-metanolen som erstatning for de fossile elementer i deres plastprodukter.









- Kassø er et fyrtårnprojekt for PtX-industrien i Danmark, og vi har alle forudsætninger for at skabe et nyt, dansk erhvervseventyr. I takt med at vores egne, nationale udledninger går ned, er det tiltagende vigtigt, at vi løfter blikket og ser på, hvordan vi kan nedbringe de internationale udledninger. Her kan grønne PtX-brændstoffer fortrænge brugen af sorte brændsler i både skibs- og luftfarten. Det er først og fremmest godt for klimaet, men det øger også vores energiuafhængighed og sikrer en robust, europæisk forsyning, hvilket er mindst lige så vigtigt i disse usikre, geopolitiske tider, siger Kristian Jensen.









Fakta om PtX-anlægget i Kassø:

Kassø er verdens første storskala e-metanolanlæg, der bruger strøm fra sol og vind og opsamlet CO2 til grønne PtX-brændstoffer

Med en kapacitet på 52 MW skal European Energys anlæg producere omkring 42.000 ton methanol hvert år

Det fuldt raffinerede e-metanol skal erstatte brugen af fossile brændstoffer i fly, skibe og i produktionen af plastik

Blandt aftagerne af de grønne brændstoffer fra Kassø er Lego, Novo Nordisk og Mærsk.

European Energy har foreløbig 30 medarbejdere ansat på Kassø





















