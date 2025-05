Lufthavn sydvest for Viborg er på vej på private hænder

Torsdag 15. maj 2025 kl: 12:42

Af: Redaktionen Midtjyllands Lufthavn, der ligger tæt på Karup sydvest for Viborg har været kommunalt ejet i omkring 60 år. Bliver den betingede købsaftale godkendt og ført ud i livet, overgår lufthavnen ti privat eje fra 1. oktober i år.

Midtjyllands Lufthavn peger på, at det i aftalen hedder, at Heartland A/S skal fortsætte med at drive indenrigsrute mellem Karup og København, så længe ruten er rentabel. Herudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis lufthavnen skal skifte ejer. Midtjyllands Lufthavn har i en årrække været udfordret økonomisk og haft skiftende operatører på ruten mellem Karup og København. Derfor har de ovennævnte ni midtjyske kommuner gennem længere tid arbejdet på at finde en løsning, der har kunnet sikre lufthavnens fortsatte drift og udvikling. Ejerkredsen betegner aftalen med Heartland A/S for et vigtigt skridt mod at nå målet.





- Driften af Midtjyllands Lufthavn er en opgave med stor betydning ikke bare for Midtjylland, men for hele Danmark. Vi er selv sagt glade for, at lufthavnen med Heartland A/S bliver på danske hænder, og at Heartland A/S som køber vil påtage sig ansvaret for at sikre indenrigsflyvning og samtidig ser udviklingspotentiale, siger Ulrik Wilbek (V), der er formand for Midtjyllands Lufthavns bestyrelse og borgmester i Viborg Kommune.







Han understreger også, at det er en betingelse for købet, at lufthavnen fortsat kan bruges til ambulance- og militærflyvning som vigtige samfundsfunktioner.







Heartland går ind i ejerskabet med en ambition om at udvikle Midtjyllands Lufthavn som en regional, civil flyveplads. Selskabet har erfaring med kommerciel luftfart via sit porteføljeselskab, Blackbird Air, der i langt overvejende grad anvendes af virksomheder, der har et komplekst transportbehov, som løses bedst med chartrede fly. Blackbird Air har haft base i Billund Lufthavn siden 2017, og det er der ingen planer om at ændre på.









Som køber af lufthavnen i Karup ønsker man hos Heartland A/S at bidrage til at gøre lufthavnen til en mere relevant trafikterminal for både erhvervsliv og borgere.







- Mange virksomheder i Midtjylland er afhængige af hurtig og effektiv transport af medarbejdere - og derfor er direkte flyforbindelser til vigtige destinationer, især København, væsentlige for erhvervslivet. Samtidig mener vi, at en lufthavn med et større rutenet og flere daglige afgange kan være en gevinst for hele det midtjyske område. Hvis aftalen bliver endelig, kommer vi til at gå i dialog med eksterne operatører, som kan bidrage til at indfri det potentiale, som vi ser i Midtjyllands Lufthavn, siger Kasper Reggelsen, der er kommunikationschef i Heartland A/S.





En operatør flyver på lufthavnens ene rute

I dag flyver selskabet AIS Airlines indenrigsforbindelse fra Karup til København. Indenrigsruten mellem Karup og København skal ifølge aftalen opretholdes, så længe den er rentabel. Det vækker forsigtig optimisme i ejerkredsen.





- Vi håber, at en ny ejer kan bringe ny energi og udvikling med sig - måske endda med lavprisselskaber i fremtiden. Det vigtigste er, at Midtjylland fortsat har en lufthavn, som binder området sammen og understøtter vækst og mobilitet, siger næstformanden i Midtjyllands Lufthavns bestyrelse, borgmester i Herning Kommune Dorte West (V).









Den betingede aftale indebærer blandt andet, at Forsvaret skal godkende fortsatte aftaler, at lufthavnen skal overgå til aktieselskabsform, og at et tilstødende areal på knap 78.000 kvadratmeter medfølger i handlen.















Om Midtjyllands Lufthavn:

Lufthavnen i Karup blev oprettet i 1965

Lufthavnen har siden kommunalreformen pr. 1. januar 2007 været ejet af Viborg, Herning, Holstebro, Skive, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Struer, Lemvig og Ikast-Brande kommuner Lufthavnen betjener både civile, ambulance- og militære fly I dag flyver selskabet AIS Airlines indenrigsforbindelse fra Karup til København



Købsprisen i den betingede aftale er offentliggjort til 22,55 millioner kroner.

