Pakkebud fik frarøvet knallert

Torsdag 22. maj 2025 kl: 10:49

Af: Redaktionen En patrulje blev sendt af sted og fandt frem til knallerten og den mistænkte på Nørregade i Ringsted. Knallertføreren - en 28-årig mand fra Ringsted - stoppede af sig selv, da patruljen tændte det blå blink. Manden blev anholdt og sigtet for røveri.Politiet oplyser, at han var påvirket af euforiserende stoffer og havde hash på sig. Knallerten var en stor knallert, og den 28-årige havde ikke kørekort. Han fik udtaget en blodprøve og taget med i detentionen.Sagen vurderes juridisk, hvor det skal afklares, om der er grundlag for at fremstille den 28-årige mand i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængling.