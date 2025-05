Danske rederier bevarer roen trods turbulens på ver­dens­mar­ke­der­ne

RUNDSPØRGE:

Torsdag 22. maj 2025 kl: 15:13

Af: Redaktionen Årets første kvartal har budt på fornuftige regnskaber fra flere af de store danske re­de­ri­virk­som­he­der, men den geopolitiske uro og ikke mindst handelskrigen mellem USA, Kina og EU forventes at få indvirkning på blandt andet handelsmønstre. 19 ud af 24 rederier vurderer, at “trade patterns” vil ændre sig som følge af den verserende toldkrig.- Vores skibe sejler dér, hvor der er varer at transportere. Danske rederier er robuste og om­stil­lings­pa­ra­te, og derfor er jeg også optimistisk om, at de danske rederier nok skal klare sig igennem den turbulens og usikkerhed, vi ser lige nu, siger Anne H. Steffensen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Danske Rederier.Danske Rederier har spurgt de administrerende direktører i 35 af de største danske rederier. 24 af dem, der har meldt tilbage med, repræsenterer over 90 procent ad den danske tonnage. På trods af stor geopolitisk uro og en verserende toldkrig, er rederiernes forventninger til de kommende 12 måneder ret stabile - og uden store udsving. Både når det kommer til fragtrater, fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der og arbejdsstyrken. Således ser man kun et lille dyk på for eksempel for­vent­nin­ger­ne til investeringer i nye skibe.- Danske rederier er sådan set klar til at investere - ikke mindst i skibe, der kan sejle på alternative brændstoffer. Men branchen forventer at holde lidt igen i den usikkerhed, der præger ver­dens­mar­ke­der­ne lige nu. Vi skal ikke se det som en permanent til­ba­ge­hol­den­hed, nok snarere som rettidig omhu i den aktuelle situation, vurderer Anne H. Steffensen.Siden rundspørgen til Danske Rederiers største medlemmer er gennemført, har USA og Kina indgået en toldpause. Det understreger ifølge ad­mi­ni­stre­ren­de direktør Anne H. Steffensen, hvor hurtigt forholdene på ver­dens­mar­ke­der­ne ændrer sig i øjeblikket.- Virkeligheden er en anden i dag end for bare to uger siden. Ingen kender fremtiden for den globale verdenshandel, men rederierne er ikke i panik. De lader både fornuften og tålmodigheden råde. Udmeldingerne fra den amerikanske præsident skaber usikkerhed om de globale handelsstrømme og dermed det marked, vores rederier opererer i. Det kan ændre sig fra dag til dag, siger hun.