Elektrisk lastbil fra Sverige rækker 600 kilometer og lader op på 40 minutter

Tirsdag 20. maj 2025 kl: 10:01

Af: Redaktionen

Volvo Trucks vil formelt lancere og samtidig acceptere ordrer på sin nye elektriske lastbil - Volvo FH Aero Electric med e-aksel - med op til 600 kilometers rækkevidde i løbet af andet kvartal næste år. Men Volvo Trucks viser her et år før lanceringen billeder og flere detaljer om den nye el-lastbil. Samtidig får kunderne mulighed for at underskrive en hensigtserklæring om køb af den nye lastbil.









Volvo Trucks understreger, at den nye FH Aero Electric er udviklet til fjerntransport, som er et segment, der står for en stor del af CO2-udledningen fra lastbiltransport, og som har været udfordrende at elektrificere. Den nye lastbil får hurtigopladningskapacitet og op til 600 km fuldelektrisk rækkevidde og dermed mulighed for at tage udfordringen op med hensyn til elektrisk langtransport.









- Den er et reelt gennembrud inden for nul-emissionstransport. Nu kan transportvirksomheder køre rigtig lange afstande med elektriske lastbiler uden at skulle gå på kompromis med produktiviteten. Den lynhurtige opladning og høje nyttelast gør denne lastbil til en meget konkurrencedygtig løsning, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.









- Elektriske lastbiler til fjerntransport vil yde et vigtigt bidrag til at reducere CO2-udledningen fra transportbranchen, da det er her, man kan reducere mest pr. lastbil. Det er positive nyheder for transportvirksomheder og for samfundet, tilføjer han.









Hurtigladning på 40 minutter

Opladning af batterierne i den nye Volvo FH Aero Electric vil ske hurtigere end tidligere, da den nye elektriske lastbil er tilpasset den nye MCS-standard (Megawatt Charging System). Opladning af lastbilens batteripakke (fra 20 procent til 80 procent kapacitet) vil tage omkring 40 miutter, hvilket betyder, at det kan ske inden for chaufførens lovbestemte hvileperiode inden for EU og derved fastholde produktiviteten. Med hurtigladning kan lastbil give en hel fuldelektrisk arbejdsdag med langturskørsel.









Høj nyttelast

Den nye elektriske lastbil kan have en vogntogsvægt på 48 tons og en nyttelast tæt på den, man har med konventionel diesellastbil. Den høje nyttelast er opnået med ekstra støtteaksel (6x2 akselkonfiguration), der giver mulighed for flere batterier ombord, hvilket giver fordele med hensyn til vægtfordeling, når vægten af de ekstra batterier i kombination med tunge trailere tages i betragtning.









Den lange rækkevidde af Volvo Trucks' nye batterielektriske lastbil opnået med en ny drivlineteknologi med en såkaldt e-aksel, der giver plads til markant større batterikapacitet ombord. Den nye FH Aero Electric kan have otte batterier ombord med i alt 780 kWh installeret batterikapacitet.





