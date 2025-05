Ny 11-liters dieselmotor øger effektiviteten med bedre brændstoføkonomi og mindre vægt

Tirsdag 20. maj 2025 kl: 09:20

Af: Redaktionen

Scania har udviklet den nye lettere og brændstoføkonomiske Super 11-motor med fokus på vægtsensitive transporter. Den nye Super 11-motor, der fås i tre effekttrin på henholdsvis 350, 390 eller 430 hk, opfylder Euro 4, 5 og 6-standarderne og har 85 procent af komponenterne fælles med Scania's Super 13-motor.









Super 11-motoren placerer sig mellem Scania's 9- og 13-liters motorer og kombinerer lav vægt med høj brændstofeffektivitet. Sammenlignet med Scania's nuværende 9-litersmotor giver den op til syv procent bedre brændstoføkonomi og vejer samtidig 85 kg mindre end Scania's Super 13-motor.









- Denne motor er lettere, mere kompakt og fleksibel, men har stadig den styrke og pålidelighed, som Scania er kendt for. Det er et klogt valg for operatører, der skal balancere ydeevne, last og bæredygtighed i deres daglige arbejde, siger Ayyoob Zarmehri, der er produktchef for Trucks Sales and Marketing hos Scania.









Udviklet med fokus på brændstoføkonomi og holdbarhed

Hos Scania fremhæver man, at Super 11-motoren passer til en bred vifte af anvendelser fra bytransport til længere regionale ture.









Med LDF-5 motorolie kan serviceintervallerne forlænges med op til 30 procent sammenlignet med Scania's 9-litersmotorer. Det betyder mere ”uptime” og lavere samlede serviceomkostninger.









Innovativ teknologi under overfladen

Scania forkalrer i forbindelse med lanceringen af den nye Super 11-motor, at den har en række nøgleforbedringer, som er resultatet af mange års test af tekniske løsninger. Motoren er udstyret med Scania's egen knastaksel-teknologi til variabel ventilstyring, som gør det muligt at styre varmen i motoren og forbedrer forbrændingsevnen. Det er så kombineret med ny motorsoftware og balanceaksler for reduceret vibration samt en kraftig motorbremse, der yder op til 344 kW gennem Scanias Variable Valve Brake (VVB)-system. De forskellige tiltag bidrager til en mere jævn og komfortabel køreoplevelse. Scania's patenterede turbodoseringssystem forbedrer også AdBlue-forbruget og øger motorens effektivitet yderligere.









Renere drift fra dag ét

Brændstofbesparelsen og den lavere vægt er i sig selv argumenter for motorens bæredygtighed, men derudover kan Super 11-motorerne også køre på HVO eller FAME, hvilket giver operatører mulighed for at reducere deres CO2-aftryk uden at skulle investere i ny infrastruktur - en løsning der støtter både driftsmål og langsigtede bæredygtighedsstrategier.









Scania peger på følgende fordele med den dye 11-liters motor:

Den er kompakt, let og kraftfuld - og er designet til en bred vifte af transportopgaver. Eksempelvis:

Tippelad, tanktransport og volumentransport

Affaldsindsamling og temperaturreguleret transport

Almindelig godstransport

Kroghejs og lad med kran

Rednings- og brandkøretøjer





Super 11-motoren kan købes køb fra juni 2025.

