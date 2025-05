Maritim sikkerhed skal være en global prioritet

REDERI-ORGANISATION:

Fredag 23. maj 2025 kl: 10:58

Af: Redaktionen

I denne uge debatterede FN's sikkerhedsråd "Styrkelse af maritim sikkerhed gennem internationalt samarbejde for global stabilitet" og sendte et stærkt signal om, at skibsfart og fri passage til søs er af strategisk betydning for hele verden.









Skibsfart binder verden sammen. Trusler mod maritim sikkerhed er trusler mod global sikkerhed og stabilitet.









Eller som FN’s ge­ne­ral­se­kre­tær António Guterres formulerede det: "Uden maritim sikkerhed, ingen global sikkerhed".









Ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren nævnte også nogle af de vigtigste årsager til maritim usikkerhed:

Houthi-angreb på handelsskibe i Det Røde Hav

Men­ne­skes­mug­ling i Adenbugten og Middelhavet

Utallige former for kriminalitet i Guineabugten









Hos rederiorganisationen Danske Rederier fremhæver man, at Nicolai Ruge, der er Danmarks ambassadør og særlige repræsentant for maritim sikkerhed, bekræftede Danmarks støtte til FN’s hav­rets­kon­ven­tion og retten til fri sejlads.









Nicolai Ruge understregede ifølge Danske Rederier desuden, at Danmark støtter en styrket rolle for FN i indsatsen mod kritiske maritime sik­ker­heds­ud­for­drin­ger. Han fremhævede, at beskyttelse af kritisk maritim infrastruktur er afgørende for vores sammenbundne samfunds funktioner, og at maritime sik­ker­heds­ud­for­drin­ger ofte hænger sammen med ustabilitet på land i kyststater - herunder fattigdom, rets­hånd­hæ­vel­ses­ud­for­drin­ger og klimaændringer.









- Jeg er meget glad for, at Danmark som en stor maritim nation bruger sin plads i Sik­ker­heds­rå­det til at opfordre til øget globalt samarbejde for at imødegå det stigende antal trusler mod den maritime sikkerhed. Maritim sikkerhed og frihed til sejlads er afgørende for global handel, velstand og sikkerhed, siger Anne H. Steffensen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Danske Rederier.









Interesserede kan se, FN’s generalsekretærs melding 20 maj her (engelsk):













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.