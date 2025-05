Svensk kapitalfond vil sælge rederi-koncern

Fredag 23. maj 2025 kl: 10:30

Molslinjen, der har hovedsæde i Aarhus, driver følgende færgeruter:

Molslinjen

Samsølinjen

Fanølinjen

Alslinjen

Langelandslinjen

Bornholmslinjen

Øresundslinjen

Af: Redaktionen Prisen, som EQT skal betale for Nordic Ferry Infrastructure, er angiveligt på mellem 15 og 20 milliarder kroner.Nordic Ferry Infrastructure, har hovedsæde i Oslo, ejer ud over Molslinjen også rederiet Torghatten AS, som kom til i 2021. Torghatten driver 43 færgeruter - langt de fleste i Norge og en enkelt i Sverige, mens Molslinjen driver 10 færgeruter i DanmarkPolaris Private Equity opkøbte Molslinjen i 2015, der efterfølgende udviklede sig fra at have fokus på indenrigsruter over Kattegat til også at have indenrigsruter over Østersøen, mellem Esbjerg og Fanø og ruter i det sydfynske øhav.Ud over færgeruterne ejer Molslinjen fjernbusselskabet Kombardo Expressen med forbindelser på tværs af Danmark.