El-lastbil med generator kan køre 80-90 procent bæredygtigt

Torsdag 20. februar 2025 kl: 14:27

Pragmatisk løsning for mere bæredygtig logistik

Af: Redaktionen Den nye elektriske lastbil blev taget i brug af Post & Parcel Germany-divisionen i februar til pakketransport mellem Berlin og Hamburg for at teste ydelsen i den daglige drift, før DHL tilføjer flere køretøjer af samme type. Den benzindrevnedrevne generator erstatter en af batteripakkerne, der ikke er nødvendig for de fleste transportruter. Det reducerer batterirækkevidden, men generatoren giver reserveenergi i de tilfælde, hvor energien fra batterierne ikke rækker.Køretøjet har en potentiel rækkevidde på 650 til 800 kilometer (afhængigt af testresultaterne) og kan tankes på en almindelig tankstation med benzin. Den nævnte rækkevidde kan sammenlignes med de 550 kilometer, Scania's mest moderne og brancheledende 100 procent batteri-elektriske lastbiler har med tilsvarende vogntogvægt.Hos DHL i Tyskland peger man på, at det vil tage lidt tid, før el-net og ladeinfrastruktur er tilgængelig og robust nok til at skifte fuldt og helt til batterielektriske lastbiler. I stedet for at vente, samarbejder DHL og Scania om en pragmatisk løsning for at gøre logistikken mere bæredygtig og reducere CO2-udledningerne med mere end 80 procent.DHL, der har et stort tyske pakkenetværk, mener, at Scania's Extended Range Electric Vehicle (EREV) er en fornuftig og praktisk løsning, der umiddelbart kan bidrage til at reducere CO2-udledningerne i godstransport på kort sigt.- Sådanne reduktioner bør afspejles proportionalt i vejafgifter og EU's flådeudledningsordning. Vi ser på samarbejdet som et vellykket innovationsprojekt mellem to virksomheder, der er forpligtet til at bekæmpe klimaforandringer, siger DHL Group's chef Tobias Meyer.Scania's EREV-lastbil er udviklet af Scania Pilot Partner, der udforsker nye teknologier og løsninger. Scania fremhæver, at elektriske køretøjer med udvidet rækkevidde tilbyder midlertidige løsninger for betydelige CO2-reduktioner - især hvor infrastruktur og andre forhold for hel-elektrisk transport er mangelfuld. EU- og national politik bør ifølge Scania anerkende og stimulere konceptet med proportionale reduktioner i vejafgifter baseret på udledningsreduktionen, mens infrastrukturen bygges.- Fremtiden er elektrisk, men perfekt må ikke være det godes fjende, så vi ikke når målet. Køretøjet, vi har udviklet sammen med DHL, er et eksempel på midlertidige løsninger, der kan forbedre skaleringen af afkarboniseret tungtransport, før transportsystemet til sidst bliver 100 procent elektrificeret, siger Christian Levin, der er koncernchef hos Scania.- En effektiv klimatilpasning kræver, at beslutningstagere accepterer sådanne løsninger samtidig med, at de øger investeringerne i offentlig infrastruktur og andre muliggørende forhold, påpeger han.Prototypen - Scania EREV - er en tre-akslet 10,5 meter lang batteri-elektrisk forvogn opbygget til kørsel med veksellad. Den maksimale vogntogsvægt med påhængsvogn er 40 ton. Lastbilen har en elektrisk drivlinje med en 230 kW elektrisk motor med 295 kW i som maksimal effekt. Energien leveres af batteripakker på 416 kWh og en 120 kW benzindrevet generator. Generatoren, der på prototypen kører på benzin, men å senere udgaver vil køre på diesel/HVO, øger rækkevidde op til 800 kilometer.EREV-lastbilen kan udstyres med software, der begrænser brug af den brændstofdrevne generator, så CO2-udledningerne kan reduceres og begrænses til et specifikt niveau.



DHL vil teste og bruge prototypen til hub-til-hub-transport fra pakkecenteret i Ludwigsfelde uden for Berlin til tilsvarende anlæg ved Hamburg.









Interesserede kan læse mere her:

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.