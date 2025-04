Hybrid-slæbebåd med eldrift blive placeret i Øresundshavn

Onsdag 23. april 2025 kl: 11:19

Af: Redaktionen Mathias Jonasson fra Svitzer og Anders Paulsson fra Helsingborg Havn ved slæbebådenes placering ved Parapeten i Helsingborg. (Foto: Helsingborg Hamn)

Svitzer’s nye slæbebåd er designet hos Robert Allan Ltd. i Canada og bygget på Sanmar Shipyard i Tyrkiet og bliver rederiets første med fuld elektrisk kapacitet.









- Hvis vi skal nå vores mål, skal vi handle allerede nu. Eldrift er ikke hele løsningen, men det er et konkret skridt, vi kan tage her og nu, siger Mathias Jonasson, der er Cluster MD Scandinavia hos Svitzer.









Slæbebåden er udstyret med et batterisystem på 1.818 kWh og en dieselgenerator, der fungerer som backup. I normal drift køres båden udelukkende på el. Helsingborg er med korte arbejdscykler og adgang til landstrøm et ideelt sted for den nye skæbebåd.









- Helsingborg Havn har været fødselshjælper i dette projekt. Uden den tekniske infrastruktur til opladning kunne vi ikke have placeret båden her, siger Mathias Jonasson.









Med »Svitzer Balder« forventer rederiet at mindske udslippene med op til 700 ton CO2 om året sammenlignet med konventionel dieseldrift. Fartøjet styrker også Svitzers operationelle kapacitet i Øresundsregionen.









- Med endnu et fartøj i flåden får vi større fleksibilitet og kan møde kundernes behov med højere præcision, siger Mathias Jonasson.









Om Svitzer Balder:

Fartøjstype: Azimuth Stern Drive (ASD)

Design: Skibsingeniørvirksomheden Robert Allan Ltd. i Vancouver i Canada

Bygget af: Sanmar Shipyard i Tyrkiet

Længde: ca. 25 meter

Drivline: Hybrid (batteri + dieselgenerator)

Batterikapacitet: 1.818 kWh

Bollard pull/Kapacitet: ca. 70 ton

Hjemsted: Helsingborgs Hamn

Besætning: Tre personer pr. vagt

Forventet udslipssreduktion: op til 700 ton CO2/år





Om Svitzer:

Svitzer er en global aktør inden for bugsering og maritime tjenester. Kernevirksomheden består af at assistere store skibe ved manøvrering ind og ud af havne og terminaler til anløb og afgang. Rederiet har en flåde på over 450 fartøjer

Svitzer blev grundlagt i 1833 og betjener ca. 2.000 kunder i godt 140 havne og 40 terminaler i 37 lande

Svitzer har været operativ i Helsingborgs Hamn siden 2019 og er ejet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Familiefond og APMH Invest A/S





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.